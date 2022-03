Backstage torna stasera e dedica la puntata alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Torna in onda stasera, giovedì 17 marzo, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto che, questa settimana, dedicherà la puntata al 15 marzo, la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, promossa per la prima volta nel 2012 dall’associazione “Mi nutro di Vita”.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e LaVocediAlba.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sui nostri giornali.

In data 19 giugno 2018, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è riconosciuto istituzionalmente come giornata nazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). A Cuneo, sono state numerose le iniziative per il 15 marzo. Ne parleremo con il dott. Francesco Risso, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Cn1 e il vicepresidente dell’associazione A-Fidati, nata da un gruppo di genitori, parenti e amici di persone affette da DCA, quali ad esempio anoressia, bulimia, binge-eating.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.