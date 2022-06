Bra, cinque concerti in una giornata per la Maratona musicale per la vita

Cinque concerti in una singola giornata in un progetto rivolto al rispetto della vita, occasione per parlare del tema della donazioni degli organi.

È stato questo il programma della "Maratona musicale per la vita", svoltasi domenica 12 giugno al Politeama di Bra, organizzata dal gruppo comunale di Bra dall’Aido (associazione italiana donatori organi) con l’Accademia Suzuki Talent Center di Torino. Quest’ultima, nata nel 1975, è la più giovane orchestra da camera d’Europa, è composta da un organico di bambini e ragazzi e si basa sul "metodo Suzuki", in cui la musica viene appresa attraverso l’ascolto, la ripetizione e la memorizzazione, come se fosse una lingua madre. Dalla sua nascita a oggi ha tenuto più di trecento concerti ed è stata diretta per quasi quarant’anni da Lee e Antonio Mosca.

Ecco il programma completo dell’evento:

Alle 10,00 si è esibita l’orchestra Twinkle e Gavotte con violoncelli, contrabbassi e violini (bambini tra i 4 e i 7 anni).

Alle 12.30 coro Voci Bianche e Pizzico Ensemble con arpe e chitarre (bambini tra i 6 e i 14 anni).

Alle 15,00 l’orchestra Humoresque (bambini tra i 7 e i 10 anni).

Alle 17,30 l’Ensemble Suzuki TastiMatti (bambini tra i 5 e i 15 anni).

Alle 20,30, infine, il piatto forte: l’orchestra Suzuki, con bambini tra i 10 e i 17 anni. Durante il concerto delle 17,30, nell’introduzione da parte di Gianfranco Vergnano, presidente della sezione locale dell’Aido e del vicepresidente Sergio Provera, è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa, che ha ringraziato l’associazione per il suo operato.

Nell’intervista video che abbiamo realizzato per l’occasione, Provera ci spiega il valore dell’iniziativa e ci illustra le attività dell’associazione nel dettaglio.