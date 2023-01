Ad Alba due corsi Coldiretti rivolti agli imprenditori agricoli

Ad Alba nel mese di marzo sono in programma due percorsi formativi di ampio respiro organizzati da Coldiretti, uno sulla viticoltura e uno sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per rispondere alle nuove esigenze e alle sfide più attuali del settore.

Il primo corso, dedicato alla competitività sostenibile per la filiera viticola, vedrà la partecipazione di docenti di altissimo livello come il dottor Pierluigi Donna, che illustrerà la Carbon Footprint e il protocollo Ita.Ca.® - Italian Wine Carbon Calculator, l’unico calcolatore delle emissioni di gas a effetto serra per il settore vitivinicolo italiano e la determinazione dell’impronta carbonica dell’azienda vitivinicola. Inoltre, la dottoressa Elisa Angelini, ricercatore presso il Crea di Conegliano Veneto, illustrerà le novità in materia di ricerca e sviluppo sulle fonti di resistenza della vite alla flavescenza dorata. Verranno, infine, affrontati temi come il cambiamento climatico, le malattie del legno e la nuova Pac.

Il secondo percorso di formazione Coldiretti, dedicato alla valorizzazione dei prodotti, si rivolge agli imprenditori agricoli che intendono avviare un percorso di diversificazione aziendale. Saranno illustrate la normativa fiscale di riferimento, anche nell’ottica della nuova Legge Finanziaria, e la normativa igienico-sanitaria, con un modulo dedicato ai social media come strategia e strumento di web marketing.

Il corso “Competitività sostenibile per la filiera viticola” avrà luogo il 3, il 7, l’8 e il 14 marzo.

Il corso “Strategie di sviluppo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari” si terrà il 10, il 15 e il 20 marzo.

Entrambi gratuiti (finanziati ai sensi del PSR 2014-2022), si svolgeranno ad Alba, presso l’Ufficio Zona della Coldiretti.

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Coldiretti presso l’Ufficio Zona di Alba al numero 0173 292700 o gli Uffici Recapito.