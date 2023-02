Al via “Generazione WOW”: una rubrica di Ascom Bra sui nuovi spazi di “fiducia imprenditoriale” del Cuneese

E’ il “marketing delle meraviglie” il filone editoriale che caratterizzerà con un forte distinguo Generazione WOW, la nuova rubrica settimanale dell'Ascom Confcommercio Bra a firma della giornalista e divulgatrice scientifica Renata Cantamessa.

Ogni venerdì sera, l’aperitivo virtuale sarà servito online su Targato Cn e La Voce di Alba con interviste di anteprima sui nuovi spazi di “fiducia imprenditoriale” del Cuneese (e non solo), ovvero quei settori in piena trasformazione che, già oggi, offrono nuove e importanti opportunità da cogliere.

“Nonostante il mondo, dal globale al locale, continui ad affrontare sfide destabilizzanti – spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero - esistono veri e propri capitoli di crescita tangibile e meraviglia che non tarderanno a emergere. Generazione WOW sarà il grande diario di bordo del next normal, cioè di quella nuova normalità che sarà dettata da trasformazioni continue per effetto di una convergenza di fattori d’impatto unita all’inevitabile cambio di passo post-pandemico. Se, da un lato, la normalità tradizionalmente legata alla stabilità è un mito del passato, dall’altro siamo già dentro a nuova sovra-performance positiva descritta da azioni e obiettivi strettamente connessi all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile”.

L’innovazione resta la vera sfida da interpretare e attuare tanto da parte delle imprese, quanto dalle politiche di sviluppo territoriale. Ma con il giusto sguardo, quello capace di cogliere il “fattore meraviglia” per riuscire ad attrarre, creare condivisione e per restituire fiducia e motivazione sociale.