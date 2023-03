Rracconigi, dalla Profilmec in arrivo 40.000 per rinnovare il bocciodromo comunale

Grazie alla generosità dell’azienda Profilmec e del suo Amministratore delegato Walter Talpo, a Racconigi sono in programma lavori di riqualificazione ed ampliamento del bocciodromo comunale di via Principessa Mafalda di Savoia. La ditta, leader italiano nella produzione di tubi in acciaio, contribuirà al finanziamento dell’opera con 140 mila euro.

Il rinnovato edificio verrà intitolato al compianto Michele Tunesi, dirigente Profilmec che tanto si è speso a favore della città di Racconigi e in particolare del bocciodromo: “Se la bocciofila racconigese esiste è per merito di Michele Tunesi, che ha investito tanto nella società e ha sostenuto la prima modernizzazione dell’edificio –racconta Piero Chiesa, presidente della bocciofila racconigese- Questi lavori ci porteranno enormi benefici e l’ampliamento dei locali ci consentirà di proporre altre attività, come per esempio il biliardo, rendendo il bocciodromo un punto di aggregazione cittadino”.

I lavori prevedono la creazione di una nuova sala da biliardo, la ritinteggiatura dell’intero edificio e la realizzazione di un dehors coperto integrato col fabbricato. Verranno poi ristrutturati gli attuali servizi igienici, ormai vetusti, e la scala esterna antincendio. Infine, verrà realizzato un cappotto termico sulla facciata sud dell’edificio.

“Non possiamo far altro che ringraziare la Profilmec e Walter Talpo per la loro straordinaria generosità; quando le aziende del territorio si preoccupano di valorizzare e promuovere le attività locali, si crea un circolo virtuoso che non può che fare del bene alla comunità –commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda- Siamo orgogliosi inoltre che il nuovo edificio venga intitolato a Michele Tunesi, un grande dirigente, ma soprattutto un grande uomo che ha fatto il bene della nostra città”.

“Siamo felici di poter ricordare ai racconigesi un racconigese che merita di essere ricordato. Se da più di trent’anni siamo un’azienda leader di settore è merito delle conoscenze, delle capacità organizzative e dell’abilità di fare rete sul territorio di Michele Tunesi, che è stato l’anima del nostro successo, conclude Walter Talpo, Amministratore delegato della Profilmec.