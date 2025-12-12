Due concerti per il Natale a Piasco: Gospel ed Ensemble di Arpe protagonisti sul palco

L’APS Pro Loco di Piasco, insieme ai volontari del Gruppo Cinema e con il patrocinio del Comune di Piasco, presenta due eventi musicali d’eccellenza per celebrare il periodo più magico dell’anno all’interno della rassegna “Stradafacendo… Natale”. Due concerti pensati per incantare il pubblico con atmosfere calde, coinvolgenti e ricche di emozioni, trasformando la Sala Polivalente Dott. Serra in un luogo dove musica e spirito natalizio si incontrano.

Il primo appuntamento, in programma sabato 13 dicembre, sarà XmasLive, il concerto del Rejoicing Gospel Choir, un ensemble interamente femminile capace di trasmettere tutta l’energia del gospel contemporaneo. Il coro, noto per la sua presenza scenica e per il suo repertorio vibrante, porta sul palco “la gioia dell’anima”, come amano definirlo le protagoniste. Una serata di ritmo, intensità e profonda espressività, in cui la potenza del canto corale diventa un messaggio universale di festa, speranza e condivisione. Un’occasione unica per vivere il Natale attraverso voci straordinarie e un entusiasmo contagioso.

Il secondo evento, domenica 21 dicembre, sarà dedicato all’eleganza e alla raffinatezza del MagichArpeEnsemble, formazione dell’Istituto “Giuseppe Verdi” di Asti, composta da allievi e docenti sotto la guida della professoressa Fernanda Saravalli e del professor Massimo Ferraris. L’ensemble offrirà al pubblico un viaggio musicale che abbraccia brani classici e melodie moderne, fino ad arrivare ai canti natalizi più amati. Un concerto capace di creare un’atmosfera intima e suggestiva, dove la delicatezza delle arpe intreccia sonorità che parlano al cuore e alle emozioni, unendo generazioni e stili in un’unica armonia.

Per assistere ai due eventi sono disponibili sia i biglietti singoli al costo di 10 euro, sia l’Abbonamento Natale, dal prezzo vantaggioso di 16 euro, valido per entrambe le serate.

La prevendita è attiva online su piasco.net/natale e presso la cassa del cinema negli orari di apertura.