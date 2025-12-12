Incidenti e richieste di intervento a raffica in Granda: pomeriggio nero per i Vigili del Fuoco

È stato un pomeriggio nero quello appena trascorso in Granda dove si sono verificati numerosi incidenti e molteplici richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, chiamati a intervenire nelle ultime ore su più fronti e zone.

Nel primo pomeriggio, il primo intervento ha riguardato Serralunga d’Alba, dove un’autovettura è finita fuoristrada lungo una strada provinciale. La chiamata al Numero Unico di Emergenza è arrivata tramite geolocalizzazione, risultata imprecisa, rendendo inizialmente difficoltosa l’individuazione esatta del punto. I Vigili del Fuoco di Alba sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo, mentre gli occupanti erano già stati presi in carico dal 118 e non risultano feriti gravi.

Un secondo incidente si è poi verificato a Roccavione, dove due autovetture sono entrate in collisione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai feriti.

Il terzo intervento, nella zona industriale di Mondovì, dove un’auto è finita fuori strada cappottandosi in un prato. Qui è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di messa in sicurezza.

Oltre a chiamate per interventi meno gravi, che hanno riguardato alcune aperture porte e ascensori bloccati, fortunatamente senza conseguenze, i Vigili del Fuoco sono poi intervenuti a Carrù, vero le 17, sulla provinciale 9, in località San Giovanni, dove si è verificato un sinistro che coinvolto due furgoni ed un'auto (leggi qui).

A bordo dei mezzi, di cui uno cappottato a seguito dell'impatto, una persona ha riportato ferite e traumi che hanno richiesto il trasferimento in ospedale in codice giallo. Codice verde invece per le altre due persone coinvolte, traportate anch'esse al pronto soccorso del Regina Motis Regalis di Mondovì per le cure del caso, dall'ambulanza del 118 intervenuta sul posto.

Un altro incidente, che ha coinvolto due auto, si è poi verificato a Niella Tanaro dove per la messa in sicurezza sono stati nuovamente allertati i Vigili del Fuoco richiedendo l'intervento di squadre provenienti anche dal distaccamento dei volontari di Ceva e di Garessio, per poter far fronte a tutte le richieste di intervento, nonostante la carenza di personale, già impegnato su più fronti.

Da qui la squadra di Garessio si è poi spostata a dare supporto ai colleghi provenienti da Bra e Morozzo sulla Fondovalle Tanaro, all'altezza del Comune di Clavesana, dove si è verificato, poco prima delle 18, un grave incidente tra un furgone e un'autovettura dove viaggiavano madre e figlioletta, estratte dal veicolo e trasportate in codice rosso a Torino, rispettivamente al CTO e al Regina Margherita (leggi qui).

Poco prima, sempre a Clavesana, è scattato l'allarme per un incendio al tetto di un'abitazione per il quale si è reso necessario l'intervento con autoscala proveniente da Cuneo e autobotte.

A questi si aggiungono altri due interventi, riguardanti due investimenti di pedoni, il primo a Mondovì e il secondo a Cuneo, dove è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e del personale del 118, un pomeriggio nero per tutti i soccorritori della nostra provincia.

Le forze di soccorso rinnovano l’invito alla massima prudenza alla guida, in particolare sulle strade provinciali, dove il fondo stradale può risultare scivoloso in diversi tratti.