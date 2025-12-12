Degustazione e cultura: a Cavallermaggiore l'incontro con l’autore Francesco Piccat

La 32ª edizione della Fiera Piemontese dell’Editoria propone a Cavallermaggiore un appuntamento che mette insieme letteratura, conoscenza e gusto.

Domenica 14 dicembre, alle 11, l’Ala Comunale accoglierà l’autore Francesco Piccat per un incontro dedicato al suo libro “Champagne – passato, presente e futuro di un vino leggendario” (Kellermann Editore) un viaggio tra storia, tradizione e prospettive future del prestigioso vino francese.

Accanto alla presentazione del volume, i partecipanti potranno vivere un’esperienza sensoriale grazie a una degustazione guidata di tre champagne selezionati, ciascuno portatore di una propria identità enologica:

Cl de La Chapelle – Instinct 1er Cru; Muller – Grand Cru Tradition; Haton & Filles – Cuvée René Haton – Blanc de Blancs 1er Cru

La degustazione è proposta al costo di 10 euro e i posti disponibili sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare il proprio calice.

Il libro propone un viaggio colto ma accessibile attraverso la storia, le tecniche, i luoghi e i protagonisti che hanno reso lo Champagne un simbolo mondiale di eleganza. Non è una guida tecnica, bensì una riflessione ampia che unisce ricerca storica, osservazione diretta e narrazione.

Piccat restituisce allo Champagne profondità e autenticità, andando oltre l’immagine patinata per raccontarne le radici: i territori, il lavoro artigianale, le scelte agronomiche e soprattutto i vigneron, piccoli produttori spesso lontani dalla fama delle grandi Maison.

Il pregio principale del volume è la capacità di intrecciare rigore storico e esperienza sul campo, rivelando sfumature poco note del mondo champenois con uno sguardo curioso e mai autoreferenziale.

Per informazioni e prenotazioni:

WhatsApp: 371-480 0483

Email: proloco.cavallermaggiore@gmail.com