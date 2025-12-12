Karima chiude la 21ª rassegna “Musicaè”: grande concerto a Busca

Ultimo sipario per la 21ª Rassegna internazionale di concerti “Musicaè”2025, organizzata dagli Amici della Musica e guidata dal direttore artistico Antonello Lerda.

L’appuntamento conclusivo è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Civico di Busca, dove sarà protagonista Karima con il concerto ‘Lifetime’, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi, anche arrangiatore.

Un gran finale che suggella un anno eccezionale per la rassegna. “Sono grato ai numerosi sponsor – dice Antonello Lerda direttore artistico della rassegna, facendo in un breve bilancio – sia a quelli che si sono aggiunti nel 2025 sia ai consolidati da anni, che ci hanno dato la possibilità di aumentare il numero degli appuntamenti, passati da dodici a venti, ora suddivisi nei tre filoni: On stage: le eccellenze, On air: giovanissimi alla ribalta, Musiche sull’acqua: il Maira che suona”.

Il direttore artistico sottolinea poi “Una stagione molto partecipata, con circa cinquemila presenze e una forte percentuale di pubblico giovane. La varietà dei generi, dalla classica al jazz, dall’opera lirica al pop-rock, dai cantautori ai recital solistici, dal tango all’intelligenza artificiale, ci ha permesso di soddisfare tutti i palati. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte della nostra avventura: artisti ospiti, pubblico e sponsor. L’augurio è di poter continuare insieme in tante altre stagioni”.

Il concerto di chiusura propone un dialogo intimo tra voce e pianoforte.

In ‘Lifetime’ Karima ripercorre la sua storia artistica e personale, “attraverso la musica, sua fedele compagna di vita”, con un viaggio tra ricordi ed emozioni. Per l’occasione, l’artista eseguirà anche alcuni brani dal disco Xmas, che reinterpreta in chiave moderna e brillante celebri classici natalizi.

Livornese, energica e permeabile alle contaminazioni musicali, Karima si avvicina alla musica sin da bambina, partecipando a Bravo Bravissimo e Domenica In. La svolta arriva nel 2006 con Amici di Maria De Filippi, dove conquista il terzo posto e il premio della critica “all’unanimità”, venendo definita “la nuova voce più interessante del panorama italiano”.

Segue il contratto con Sony Bmg, l’EP d’esordio e una carriera luminosa che la porta al Festival di Sanremo 2009, alla collaborazione con Burt Bacharach – che scrive per lei alcuni brani e produce il suo primo album – e all’apertura dei concerti di Whitney Houston e John Legend. È protagonista nel musical The Bodyguard, partecipa a Tale e Quale Show e rappresenta l’Italia con Umbria Jazz in importanti festival internazionali, inclusi due tour in Cina.

Nel 2025 porta in tournée il nuovo progetto “Karima Canta Autori”, dedicato alla grande canzone italiana, con brani di Pino Daniele, Umberto Bindi, Mario Venuti ed Edoardo De Crescenzo.

Il concerto è a ingresso libero, con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino a esaurimento posti.

Prenotazioni e informazioni al 339-6013250 da lunedì 15 dicembre.

La prenotazione garantisce l’ingresso gratuito e il posto assegnato dall’organizzazione in base alle disponibilità.

L’evento è gratuito grazie al sostegno di: Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CR Saluzzo, Banca di Caraglio, Bim Valle Maira, Bim Valle Varaita, Banca CR Savigliano.

La rassegna “Musicaè” 2025 è stata realizzata con il sostegno di: Città di Busca; Comuni di Cavallermaggiore, Prazzo, Villar San Costanzo, Vottignasco; Fondazioni CRC, CRT, CR Saluzzo, CR Savigliano; Banca di Caraglio; Banca Cassa di Risparmio di Savigliano; Banca di Cherasco; Consorzi Bim del Maira e del Varaita; Sedamyl; Peraria; Ministero dell’Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo; Civico Istituto musicale G. B. Fergusio; Istituto musicale A. Vivaldi di Busca; Istituto Bianchi Virginio; Liceo Musicale di Cuneo; Pro Villar; Proloco Prazzo; Pro Votti; associazioni; Atelier Katalù; I.G.S. Automazioni; A nosta manera.