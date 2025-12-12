Alba, completati i lavori al cimitero frazionale di Piana Biglini

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione e miglioramento al cimitero frazionale di Piana Biglini, interventi che hanno riguardato sia le strutture interne sia le aree esterne, con l’obiettivo di incrementare sicurezza, accessibilità e decoro complessivo del sito.

Tra le opere realizzate figura innanzitutto la realizzazione di una nuova struttura in acciaio verniciato a polveri, dotata di vetri di sicurezza, progettata per garantire una protezione efficace degli ossari dalle intemperie. Un intervento che consente di preservare nel tempo le strutture e di migliorare la fruibilità degli spazi da parte dei visitatori.

È stato inoltre effettuato il recupero completo delle pensiline esistenti, ormai obsolete, attraverso operazioni di sverniciatura, carteggiatura, stuccatura e successiva riverniciatura a polveri, con una tinta più coerente con il contesto architettonico e paesaggistico del luogo.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei percorsi interni. Le scale e il pianerottolo sono stati dotati di nuove barriere di protezione con inserimento di mancorrenti, pensati come appigli stabili per prevenire cadute e infortuni, soprattutto a tutela di anziani, bambini e persone con difficoltà motorie. Contestualmente è stato eseguito anche il rinforzo delle staffe della ringhiera esterna.

All’esterno del complesso cimiteriale si è intervenuti sull’area di sosta adiacente, con il ripasso e la ritracciatura completa degli stalli di parcheggio ormai scoloriti, prevedendo spazi dedicati alle biciclette e ai disabili. La nuova segnaletica orizzontale è stata realizzata utilizzando vernici ecosostenibili conformi alla normativa UNI 1436, a base di tecnopolimeri non irritanti ed esenti da sostanze aromatiche.

Il costo complessivo dell’intervento, sostenuto dall’Amministrazione comunale, ammonta a 21.230 euro.