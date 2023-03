Alla Parrocchia di Roccabruna è tempo di “Ti invito a cena”

Un tavolo apparecchiato in Chiesa? Proprio così!

A Roccabruna, come in molte altre chiese, in tempo di Quaresima della diocesi, sono comparsi dei tavoli apparecchiati, quasi ad invitare i fedeli ad un pranzo.

Come ogni anno, in tempo di Quaresima, viene infatti proposto un cammino, rivolto soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie, ma in generale a tutti, per soffermarsi, riflettere e vivere un’autentica preparazione alla Santa Pasqua.

“In questa Quaresima il desiderio è continuare a sensibilizzare le famiglie e la comunità sul tema dell’anno pastorale sull’Eucarestia, per far gustare la bellezza e la bontà di Gesù Pane di Vita, scoprendo la persona di Gesù, la Parola che si fa cibo spirituale in noi. Sarà proprio il tavolo il simbolo che ci accompagnerà.”

“Ti invito a cena” è il titolo del cammino proposto dalla Parrocchia. Un cammino che “vuole destare la sensibilità di tutti noi, delle famiglie e della comunità in primis a gustare il bello di essere chiamati alla mensa Eucaristica. Perché non vivere la Messa della domenica come inizio di questa tavola comune? Il mangiare insieme intorno allo stesso tavolo è un gesto bello che crea relazioni, tanto preziose e tanto provate dal nostro ritmo affrettato.”

Ogni domenica presso la Parrocchia di Roccabruna, ci si soffermerà su un oggetto, un qualcosa che possa rendere il tavolo, il proprio tavolo, accogliente, migliore e meno silenzioso. Passo dopo passo, in un cammino di fede nella concretezza di ogni giorno.