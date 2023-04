A Mondovì l'annuale concorso di eloquenza del Lions Club

Lunedì 17 aprile è andato in scena, presso i locali del Comune di Mondovì, l’annuale concorso di eloquenza organizzato dal Lions Club. Un evento prestigioso, quello dei Lions, i quali ancora una volta propongono alle scuole secondarie di secondo grado una sfida all’insegna della cultura, della filosofia e della retorica.



Si è potuta, però, apprezzare una novità assoluta quest’anno durante lo svolgimento del concorso, il quale ha già sancito i tre vincitori fra gli istituti scolastici del monregalese e ha già distribuito agli stessi un numero equivalente di borse di studio.



Per la prima volta assoluta nella storia del concorso, infatti, la candidatura è stata ampliata anche agli istituti tecnici e professionali. In questo senso, l'istituto professionale e tecnico Giolitti Bellisario ha deciso di partecipare con 7 alunni. Tre fra questi provenivano dal tecnico agrario, guidati dal professor Nicoló Rovere, gli altri quattro, invece, sono stati scelti dal professor Roberto Rossetti fra gli alunni dell'alberghiero.



Ebbene, in seguito ad una preliminare sfida concorsuale dove, fra i vari concorrenti del monregalese, è rimasto solo un alunno per ogni istituto, Fiammetta Lubatti (3f Giolitti) e Elia Farinelli (3b agrario) sono risultati i finalisti per il Giolitti Bellisario.

Sì è, dunque, giunti alla finale comunale lo scorso lunedì 17 aprile ove, ancora una volta, i ragazzi del Giolitti Bellisario hanno dato prova delle loro indubitabili qualità e della loro adamantina preparazione.



Elia Farinelli (agraria) si è, infatti, aggiudicato una perentoria vittoria (a pari merito con un’alunna dell’istituto Baruffi-Cigna ed una dei licei Vasco-Beccaria-Govone) e concorrerà per la vittoria assoluta, rappresentando il comune di Mondovì, nella fase interregionale del concorso, in scena nel savonese fra meno di un mese.



Fiammetta Lubatti si è, invece, posizionata in settima posizione, sigillando la prestazione solidissima del Giolitti Bellisario che, ricordiamo, ha ottenuto la vittoria alla primissima partecipazione al concorso.



L'istituto Giolitti, il Lions Club ed il comune di Mondovì si congratulano con tutti i ragazzi e con i professori Rovere e Rossetti, sperando in un risultato ancora più ragguardevole durante la finalissima interregionale di Savona dove, ricordiamo, Farinelli si scontrerà con i candidati delle scuole del savonese e del cuneese.