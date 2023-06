La Croce Bianca di Ceva in tour

I volontari della Croce Bianca di Ceva avviano una serie di incontri, in diverse località del territorio, per far conoscere i servizi che offre l’associazione e le varie forme attraverso cui le persone possono unirsi alla loro preziosa squadra.

Durante le serate, organizzate con la collaborazione dell’Unione Montana Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana e dei Comuni limitrofi, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino ciò che ogni giorno impegna volontari e dipendenti, e i risvolti per l’utenza in caso di carenze di volontari.

In attesa del calendario completo, il primo appuntamento è per mercoledì 21 Giugno alle ore 20.30 presso la Sala del Parco dei Gurei, in collaborazione con i Comuni di Nucetto e Perlo.

Seguiranno Sale delle Langhe (27 Giugno), Montezemolo (4 Luglio), Bagnasco (5 Luglio), Mombasiglio (11 Luglio), Ceva (17 luglio) e altre in fase di definizione