Cherasco si fa bella con due murales del gruppo di artisti Dyelit

Si chiama “Dyelit” il gruppo, fondato circa 2 anni fa, di quattro giovani artisti e designer delle città di Cherasco e Bra che nei giorni scorsi hanno realizzato gratuitamente un murales decorativo su una parete della Piazza Möckmühl di Cherasco e prossimamente realizzeranno un murales decorativo presso la scuola primaria di Frazione Bricco de Faule.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cherasco, contribuisce ad abbellire uno spazio in cui già sono presenti murales realizzati negli anni passati dagli studenti delle scuole cheraschesi. "Sono lieto di aver dato opportunità ai giovani writer – sostiene il sindaco Carlo Davico – affinchè potessero esprimere la loro arte liberamente in un luogo di aggregazione per la comunità cheraschese". Unendo la loro passione per i murales e l’amicizia, Francesco, Leonardo, Giacomo e Michele hanno ricevuto il loro primo incarico per decorare la piazzetta del centro storico, luogo di ritrovo dei giovani cheraschesi.