Laboratorio di canto, movimento e improvvisazione al monastero di San Biagio

Appuntamento il 23 e 24 settembre con il Laboratorio Sperimentale di Canto, Movimento e Improvvisazione LA VOCE DEL CORPO, IL CORPO DELLA VOCE al Monastero di San Biagio.

Il Laboratorio propone un approccio innovativo allo studio e alla pratica del canto e del movimento. Si tratta di un progetto di ricerca in cui si cerca di individuare, circoscrivere e rafforzare il legame sottile che c'è tra la voce e il corpo che la genera.

Si affronteranno alcune delle tematiche centrali dello studio del canto e del movimento attraverso una serie di esercizi mirati allo sviluppo della propriocezione e della percezione nonché dell'ascolto di sé e dell'altro da sé.

Il lavoro di gruppo favorisce l'interazione: dunque, l'apprendimento, nel confronto con l'altro, avviene su più livel- li. Oltre, infatti, a potenziare le abilità individuali si rafforza anche il senso di condivisione dell'esperienza artistica.

Il laboratorio è aperto a tutte le persone che nutrono interessi verso il canto, il movimento e l'improvvisazione con particolare attenzione per chi si è formata/o e/o si sta formando nell'ambito delle arti performative (musica, danza, teatro). Chi suona strumenti musicali è invitata/o a portarli con sé.

La due giorni sarà condotta dalla Cantante, compositrice, performer Marta Raviglia.

A conclusione del laboratorio, il 24 settembre, si terrà uno spettacolo dal tema “Memoria del Mondo” ispirata ad uno scritto poco noto di Italo Calvino, è una pièce modulare e modulabile che rappresenta il tentativo di descrivere il rapporto dell'essere umano contemporaneo con la sua natura animale. In cinque quadri concatenati l'uno con l'altro in modo fluido e organico, si assisterà a trasformazioni, evoluzioni e rivoluzioni del sentire. La parabola dell'animale pensante e senziente prende le mosse da voce e corpo che incarnano l'unica possibilità di sopravvivenza.

L’evento organizzato da Incontri D’autore, è realizzato con il contributo della Fondazione CRC e Festival della leggerezza. I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni 0174.698439 o 342.0055769 (entro il 18 settembre)

sabato 23 settembre

ore 14:00-16:30

pausa

ore 17:00-19:30

domenica 24 settembre

ore 10:00-13:00

pausa

ore 14:30-17:30

pausa

ore 18:00-19:00 soundcheck + stage rehearsals

pausa

ore 21:00 performace

MARTA RAVIGLIA Cantante, compositrice, performer. La sua ricerca si muove a cavallo tra il jazz e la musica contemporanea, tra la forma canzone e l'improvvisazione più ardita. Ha collaborato come solista con l'Orchestra Jazz della Sardegna, la Big Band della Radio Nazionale Bulgara, il Coro del Friuli Venezia Giulia, la Corale Polifonica Santa Cecilia di Sassa - ri, l'Orchestra del Conservatorio «Bruno Maderna» di Cesena, l'Orchestra del Conservatorio di Musica «Francesco Morlacchi» di Perugia, l'ensemble di percussionisti Odwalla, il collettivo Franco Ferguson, il Barga Jazz Ensemble, la Perugia Big Band e con, tra gli altri, David Linx, Hamid Drake, Ingrid Jensen, Martin Wind, Matt Wilson, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Roberto e Eduardo Taufic, Tino Tracanna, Tiziano Tononi, Ettore Fioravanti, Angelo 'Lillo' Quaratino, Lisa Mezzacappa, Gino Robair, Lucas Ligeti, Giovanni Maier, Giorgio Pacorig, Francesco Cusa, Vin- cenzo Vasi. È stata diretta, tra gli altri da David Murray, John Tchicai, Bruno Tommaso, Paolo Silvestri, Giovanni Agostino Frassetto, Paolo Paroni, Eugenio Colombo, Gabriele Verdinelli, Pino Iodice, Mario Raja, Massimo Morgan- ti. Collabora stabilmente col trombonista Tony Cattano (Vocione), col chitarrista Simone Massaron (What About Dust), col pianista Simone Sassu (Lost Songs), con la Tower Jazz Composers Orchestra, diretta da Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone e tra le sue collaborazioni interdisciplinari si annoverano quelle con il musicista/artista visi- vo Manuel Attanasio, col Balletto del Mediterraneo guidato dalla coreografa Alessandra Mura, con lo scrittore Claudio Morandini e con le danzatrici Alessandra Fabbri ed Elisa Mucchi. Il compositore Gianluigi Giannatempo ha concepito per lei Lapses of Silence, progetto per voce solista e orchestra jazz dedicato alla musica di alcuni dei più rappresentativi compositori americani del Novecento. Ha preso parte a importanti rassegne in Italia e all'estero e inciso diversi dischi in qualità di leader, co-leader ed ospite. È autrice di saggi, articoli e interviste di matrice lette- raria e musicale pubblicati da importanti riviste italiane di letteratura e jazz. Diplomata in musica jazz e laureata in lingue e letterature straniere, insegna canto jazz, improvvisazione e musica d'insieme presso il Conservatorio di Musica «Girolamo Frescobaldi» di Ferrara, dove ricopre anche gli incarichi di coordinatrice del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali e di coordinatrice Erasmus+. Tiene regolarmente seminari sull'improvvisa- zione e sul rapporto tra voce e movimento ed è stata invitata a presentare la sua ricerca nell 'ambito del Convegno Internazionale di Foniatria e Logopedia La Voce Artistica a Ravenna, dell'International Jazz Voice Conference a Helsinki (Finlandia) e del convegno EuroVox a L'Aia (Paesi Bassi). È il referente di VoCon, piattaforma europea per insegnanti di canto jazz, pop e folk nell'ambito dell'alta formazione ed è anche membro del working group della Pop and Jazz Platform (AEC – European Association of Conservatoires). www.martaraviglia.com