Cosa ci dicono le stelle? Ecco l'Oroscopo di Corinne dal 22 al 29 settembre

ARIETE: Non è che funga un granché, ma tra un trambusto e una preoccupazione, vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con una donna venale e con un uomo lunatico o antipatico. In compenso vi caverete un pallino o trascorrerete un week end stuzzichino.

TORO: Se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: stelline clementi brilleranno sulla via cospargendola di sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li scorgerete anche se una nota dolente potrà provenire dall’esterno o dai sentimenti dove accadrà l’inverosimile così come una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Propensione ai gonfiori addominali o alle infreddature.

GEMELLI: Siate irremovibili su scelte da non revocare per pena o smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non permettete più a nessuno di trattarvi da zerbini. Guardatevi intorno, non incaponitevi nel voler far ragionare chi non ha orecchie per sentire, ascoltate i consigli altrui e pensate maggiormente a voi stessi! Dal passato emergerà qualcuno che non sentivate da tempo. Sborso obbligatorio a cui sopperire e salute da non trascurare. Venerdì movimentato.

CANCRO: Approfittatene del sestile di Giove per variare ciò che non aggrada, stabilizzare ciò che fino a ieri era così nebuloso, mitigare l’ansia, cavarvi uno sfizietto, acquisire più fiducia in voi stessi e accarezzare un bizzarro progetto pregandovene altamente di ciò che può o meno pensare la gente. Un buffo accadimento spettante attività, affetti o quattrini vi aiuterà inoltre a compiere una scelta. Week end adattissimo a spostamenti o diletti. New da figlioli.

LEONE: Tra un sospiro e un respiro tirerete avanti alla bell’e meglio in attesa della maturazione di eventi stanti molto a cuore restando simultaneamente maluccio di fronte ad un’affermazione reputata ledente per la vostra dignità. Qualche nativo sistemerà delle cosine nell’abitazione altri invece spenderanno dei soldi per un acquisto indispensabile. Tra coppie subentreranno degli scambi di opinione. Nel week end abbandonatevi ai piaceri mangerecci e fate un giretto.

VERGINE: Il trigono di Giove risulta ottimale al fine di sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, frequentare mattacchioni, rivendicare diritti, invitare chi vi alletta malgrado un tipo testone dia in escandescenze cercando il pelo nell’uovo per scemenze. Economicamente dovrete sostenere delle spese o tirare la carretta ma un’entrata inusitata o una vincita vi ringalluzzirà. Indisposizioni stagionali. Ritrovi gaudenti e noie dal maltempo.

BILANCIA: Il 23 settembre alle ore 8,49 il Sole entra nella vostra costellazione contrassegnando così l’equinozio d’autunno. Ardire e progredire saranno verbi indispensabili da adoperare nel corso di una stagione ricca di accadimenti anche se prossimamente qualcosa cesserà e qualcos’altro comincerà, un maschio stupirà e una femmina irriterà… Sul lavoro invece qualcheduno vi farà incavolare o una decisione non si potrà più rimandare… Contatti con dottori e compleanno festaiolo.

SCORPIONE: Con Giove che guarda di cagnesco gli intoppi abbondano quasi un ingiurioso folletto di sollazzasse a sparpagliare sul quotidiano cammino qualche dolente sassolino ma facendo leva sulle celate risorse porterete a buon fine ciò che vi eravate prefissati alla faccia di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Se dovete riscuotere dei quattrini sappiate che arriveranno mentre un paio di tipetti daranno filo da torcere. Tra giovedì e martedì sistemerete una vecchia questione.

SAGITTARIO: Sapere ciò che si vuole è la prima regola per vivere bene, compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente… Rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza calasse su di un tran tran inappagante e se fin qui i mesi hanno riservato asprezze sappiate che, dal 22 settembre quando la luna forma il primo quarto nella vostra costellazione, si apriranno nuovi sipari in ambito amoroso o professionale. Qualcuno di voi riceverà una curiosa novella.

CAPRICORNO: Con la quadratura di Marte non sarà facile riordinare situazioni complesse causa impedimenti sbucanti dal nulla. I menefreghisti vivranno sicuramente meglio mentre gli emotivi si agiteranno per un problema atto invece a dileguarsi in fretta. New eclatanti per studenti ed educandi abbinate a contestazioni domestiche o private. Attenti a non smarrire documenti e a non spaccare involontariamente dei fragili oggetti. Domenica singolare e incontro speciale.

ACQUARIO: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace anche se, in un momento di rabbia, offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate. Vincite per gli habitué del Lotto.

PESCI: Sarete dubbiosi sulla sincerità di un personaggio falsetto constatando, magari più avanti, di avere ragione specie quando si smaschererà… Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza impegnati in un fracco di faccende compresi soldini da sborsare per un aggeggio, dei contatti con enti sanitari, un invito, un ritrovo, una minuta gioia impensata ma anche una discussione casalinga. Controllate molto l’alimentazione e festeggiate un guaio scampato. Domenica fermentata.