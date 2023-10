Cuneo: consegnato nelle mani della Sindaca il ricavato di CISL Run

Questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Cuneo il Segretario generale della Cisl ha consegnato nelle mani della Sindaca Patrizia Manassero e dell’Avv. Cristina Clerico Assessora delle Pari opportunità l’assegno di 5000 € destinato alle case rifugio per le donne vittime di maltrattamenti.

La somma è il frutto della corsa benefica CISL Run “corriamo insieme verso la libertà”. Insieme ad Enrico Solavagione la responsabile del Coordinamento donne Cisl Tiziana Mascarello, Damiana Olivero (responsabile sportello discriminazione Cisl), e il coordinatore dell’iniziativa benefica Daniele Racca.

Al termine della cerimonia di consegna, il Segretario generale ha dichiarato: “questa giornata ci rende particolarmente felici e orgogliosi. Il popolo cislino ha contribuito fortemente alla raccolta fondi, a dimostrazione che quando si affrontano con concretezza e determinazione problemi importanti come quello della violenza sulle donne, la gente risponde positivamente.

Con Cisl Run abbiamo voluto tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, le oltre 240 iscrizioni alla gara benefica, testimoniano una grande risposta dell’opinione pubblica su questo tema.

Pensiamo che ognuno di noi, per quanto di propria competenza, debba quotidianamente mettere in atto atteggiamenti, azioni e comportamenti nella direzione del rispetto verso le donne.

Alcune importanti leggi sono state promulgate ma è evidente che per quanto importante la legislazione in materia, da sola non basta.

Bisogna lavorare culturalmente, nelle scuole, in famiglia, nei luoghi di lavoro e nella società in generale – ha concluso Solavagione, affinché il rispetto della donna sia un bagaglio imprescindibile della nostra cultura.

La prossima edizione della CISL Run sarà nel mese di giugno 2024, alla prima edizione hanno partecipato giovani, donne, anziani e famiglie tutti uniti per dire no alla violenza sulle donne.

“Un ringraziamento sincero – dichiara la sindaca Patrizia Manassero - a tutti i partecipanti della CISL Run e al segretario generale Enrico Solavagione: questa importante donazione ci dà la possibilità di continuare a sostenere la cooperativa Fiordaliso (con cui abbiamo in attivo una convenzione) che, attraverso una casa rifugio, permette alle donne vittime di violenza e i loro bambini di ritrovare speranza e iniziare una nuova vita. I dati dei maltrattamenti in Italia sono purtroppo ancora molto alti: è nostro dovere continuare a sensibilizzare sul tema, in particolare le nuove generazioni”.