Viaggio dietro le quinte delle celebri e intramontabili “strips” dei Peanuts

Sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18 a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma, 15), CRC Innova propone, in collaborazione con il Festival dei Luoghi Comuni organizzato dall’associazione culturale Cuadri, l’appuntamento gratuito dal titolo “Il buon vecchio Charlie Brown!”, un viaggio alla scoperta del dietro le quinte delle celebri e intramontabili “strips” dei Peanuts. Il pubblico potrà vivere l’incontro ravvicinato tra Charles (Schulz, l’autore) e Charlie (Brown, il celebre personaggio di carta e cartone), in compagnia di chi li ha conosciuti davvero da vicino, con la doppia testimonianza del manager della creatività Claudio Massari e dell’esperto dell’immaginario disegnato Federico Fiecconi. L’evento è ad ingresso libero (è consigliata la prenotazione sul sito www.crcinnova.it) e fa parte delle iniziative collaterali dell’esposizione “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts. Mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”, recentemente inaugurata presso lo Spazio Innov@zione (via Roma, 17) e di cui Federico Fiecconi è curatore e CRC Innova e associazione culturale Cuadri organizzatori.

Claudio Massari è stato per trentadue anni agente per l’Italia con la sua BIC Licensing dei diritti commerciali dei Peanuts, oggi è PEANUTS Senior Advisor, Wildbrain CPLG – Peanuts Worldwide / Charles M. Schulz Museum senior advisor di WildBrain CPLG. Nell’incontro racconterà la sua esperienza, dialogando con il curatore della mostra Federico Fiecconi, che è stato inviato speciale a Cartoonia e dintorni per diverse testate e ha all’attivo oltre 300 reportage, pubblicazioni e interviste. Fiecconi ha incontrato personalmente, nei primi anni ’80, Charles M. Schulz nel suo studio in “One Snoopy Place”, a Santa Rosa, nella California del Nord.

La mostra “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts. Mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”, organizzata da CRC Innova e associazione culturale Cuadri, è visitabile presso lo Spazio Innov@zione (via Roma, 17), con ingresso libero e gratuito, fino a lunedì 1° aprile 2024, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’esposizione permette ai visitatori di entrare in dialogo con la vita di Schulz e di immergersi nel mondo ideato dal fumettista: storia, timeline e curiosità verranno raccontate attraverso oggetti, videowall e applicazioni interattive. Uno spazio della mostra è dedicato ai più piccoli per conoscere i personaggi di Schulz in chiave ludica e interattiva, interagendo anche attraverso frasi celebri e disegni.