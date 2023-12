Ti piace il disegno tecnico e la progettazione? Finite le scuole medie scegli l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo

Al termine delle scuole medie, decidere come continuare gli studi può essere una questione complicata. Per fare la scelta corretta bisogna valutare bene i propri interessi, le proprie passioni, e vedere per cosa si è più portati. Sicuramente un grande aiuto è dato dalle giornate di scuola aperta in cui è possibile visitare i vari indirizzi e avere un confronto con docenti e allievi.

Se ti piace il disegno tecnico e sei appassionato di mezzi informatici da utilizzare nella progettazione, nelle costruzioni o negli impianti, l'Istituto Tecnico per Geometri Vincenzo Virginio di Cuneo può sicuramente interessarti. Il programma e le attività di orientamento Il programma offerto dall’istituto è molto ampio: dalla cultura scientifica e tecnologica, alle materie specialistiche in preparazione al mondo del lavoro, alle attività di laboratorio, all’esperienza concreta rappresentata dall’alternanza scuola/lavoro. Agli studenti del triennio sono proposte attività a carattere orientativo fin dal mese di settembre. Ad esempio le classi quarte e le classi quinte sono partite da un lavoro sulla mobilità sostenibile, sul quale si sono impegnate già lo scorso anno scolastico, per realizzare prodotti digitali di comunicazione che promuovessero e presentassero il loro progetto. Questo lavoro è confluito nella partecipazione alla sesta edizione del progetto “Storie di Alternanza e Competenze” della Camera di Commercio di Cuneo che vede gli studenti dei geometri, ancora una volta, tra i premiati. L'evento si terrà lunedì 20 novembre alle 15 nel salone d'onore della Camera di Commercio di Cuneo Un’attività di questo genere aiuta gli studenti a riflettere e a fare scelte consapevoli sul proprio futuro, confermando come l’attività del geometra si sia ampliata andando a inserirsi nel campo della comunicazione e produzione di contenuti digitali. Le giornate di scuola aperta Se desideri conoscere più da vicino questa realtà, non mancare alle giornate di scuola aperta. Dopo le prime giornate, si potrà visitare la scuola lunedì 18 dicembre e lunedì 15 gennaio dalle 14:30 alle 16:30 presso la sede di Via F.lli Ramorino 3. Occorre prenotare la visita (entro due giorni prima della data scelta) inviando una mail alle docenti referenti. Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a luisa.barutta@bianchivirginio.it.