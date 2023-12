A Celle di Macra il tradizionale presepe vivente della Valle Maira

Un evento ricco di spiritualità, avrà luogo domenica 24 dicembre 2023, a partire dalle ore 21:30, in borgata Ansoleglio di Celle di Macra, avrà luogo il tradizionale presepe vivente delle comunità della media ed alta Valle Maira.

Per rispettare una tradizione ultra trentennale, questa manifestazione si realizza ogni anno in un diverso comune della Valle. Quest’anno, dopo 7 anni, ritorna a Celle: l’ultima edizione risaliva al 2016.

Per la prima volta, però, l’evento sarà ambientato nella caratteristica borgata Ansoleglio: il percorso si snoderà tra le viuzze che uniscono le abitazioni, alcune delle quali recentemente ristrutturate rispettando le caratteristiche architettoniche tipiche dell'ambiente montano, per raggiungere poi la Capanna della Natività, presso la Chiesa Parrocchiale dove, infine, si celebrerà la Santa Messa.

Tale rappresentazione si realizza grazie alla disponibilità di una cinquantina di figuranti, che anche quest'anno hanno scelto di vivere la vigilia del Natale indossando abiti tradizionali del passato ed interpretando mestieri ormai scomparsi. Oltre ad affrontare coraggiosamente le temperature rigide, essi scelgono di diventare falegnami, pastori, fabbri, contadini, ricamatrici…

Tramite la rievocazione della scena della Natività, ormai parte integrante del patrimonio culturale e spirituale delle nostre terre, i visitatori potranno rivivere l’atmosfera natalizia accogliendo il messaggio annunciato da un narratore che dialogherà con i figuranti. Questa storica rappresentazione, che avviene “a nosto modo”, la lingua minoritaria parlata dalla popolazione locale, oltre ad essere una rappresentazione degli antichi mestieri ma un percorso comunitario, accompagnato da melodie natalizie, di preparazione alla rievocazione della nascita del Figlio di Dio.

Chi volesse partecipare come figurante è pregato di contattare il N° 347 1032172 (ore serali).