Esperti e ricercatori di fama internazionale a Cuneo per confrontarsi su plusdotazione e bisogni educativi speciali

La plusdotazione interessa il 5%-8% della popolazione (potenzialmente 2 allievi in ogni classe) tuttavia la tematica è scarsamente conosciuta in vari contesti sociali (anche famigliari e scolastici) e legata a preconcetti (es: sono studenti con voti alti, amano la scuola, fanno meno fatica, non hanno bisogno di supporto). Le ricerche evidenziano che, se non adeguatamente supportati dal contesto, si verificano molti casi di drop-out (abbandono scolastico più o meno precoce) e/o problematiche connesse al disagio socio-relazionale.

Nel mese di gennaio Il CTS (Centro Territoriale di Supporto, per l’inclusione) dell’Istituto Superiore Grandis organizza alcuni seminari tenuti da massimi esperti (riferimenti nazionali ed internazionali sulla plusdotazione). Le attività sono gratuite e si svolgeranno a Cuneo nei locali del Rondò dei Talenti, con il Contributo della Fondazione CRC (per partecipare è sufficiente iscriversi qui: https://www.ctscuneo.com/events ).

Questi gli incontri previsti:

“NUTRIRE I TALENTI” - 15 gennaio 2024 dalle 14:15 alle 16:15;

Maria Assunta ZANETTI -Professore Associato presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Pavia. Direttore del Laboratorio di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione (Lab-Talento) Università di Pavia.

Elisa TAMBURNOTTI- Psicologa, Borsista di ricerca sull'alto potenziale, Professore a contratto per l'Università di Pavia Membro del gruppo di lavoro sull’Innovazione Didattica dell’Università di Pavia

ATTIVITA’ FORMATIVA dedicata alle scuole (di ogni ordine e grado): dirigenti, docenti (curricolari e di sostegno), referenti bes e/o per l’inclusione scolastica. L'incontro sarà un'occasione per presentare e discutere il tema della giftedness e la possibilità di supportarlo a scuola in ottica inclusiva tenendo conto delle direttive Europee e ministeriali.

Verrà rilasciato attestato formativo valido per l’esonero dal servizio.

“ ALLA SCOPERTA DELL'ALTO POTENZIALE” - 15 gennaio 2024: dalle 20:30 alle 22:30;

Maria Assunta ZANETTI ed Elisa TAMBURNOTTI (Università di Pavia) -LabTalento

SEMINARIO DIVULGATIVO per famiglie, psicologi, educatori, cooperative sociali e cittadini interessati a un tema che presenta sfide educative particolari, quali spiccata sensibilità e profondi bisogni emotivi che spesso colgono impreparati gli adulti di riferimento. Si parlerà dei fattori di rischio e protezione che occorre tenere presente nelle attività di supporto/accompagnamento di bambini/ragazzi.

Verrà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti

“PRECOCITÀ INTELLETTIVA COME NEURODIVERGENZA” - 29 gennaio 2024 dalle 15:00 alle 18:00

Daniele LUZZO (Senior Staff Counsellor UNHCR) Psicologo clinico e antropologo, Coordinatore scientifico per il gruppo di ricerca e studio sulla plusdotazione intellettiva dell'Associazione ARSCO.RA

SEMINARIO DIVULGATIVO per famiglie, psicologi, educatori, cooperative sociali e cittadini interessati alla tematica della precocità intellettiva, neurodivergenza e benessere. Verrà sviluppata una discussione sugli aspetti salienti del modo di relazionarsi dei bambini con precocità intellettiva e delle eventuali difficoltà che ne possono derivare. Sarà inoltre presentato un progetto di ricerca e studio condotto insieme al dottor Donato Lauria – (Neuropsichiatria Infantile - Asl Bari) di inclusione scolastica dei giovani ad alto potenziale intellettivo.

Verrà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti