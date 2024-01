Nuovi laboratori per l’indirizzo logistica pianificazione dell’Itis Delpozzo di Cuneo

Martedì 9 gennaio alle ore 17 presso l'Itis Delpozzo si terrà l’inaugurazione dei nuovi laboratori dell’indirizzo Logistica Pianificazione.

"Tutti i docenti dell’Istituto, gli studenti del percorso, i futuri iscritti, le loro famiglie, le aziende del territorio e le associazioni di categoria sono invitati a partecipare – dicono dalla scuola –. Presenteremo il frutto di un progetto desiderato fin dall’avvio del nuovo percorso, ma iniziato e realizzato durante la scorsa estate e terminato nel mese di ottobre. A partire dal mese di novembre sono iniziati i corsi di formazione per l’utilizzo delle nuove strumentazioni rivolti a docenti e studenti".

"Siamo partiti da un’attenta analisi dello stato dell’arte e dalla definizione dei fabbisogni e degli obiettivi didattici che vogliamo raggiungere. Già a partire dalle fasi iniziali abbiamo aperto le porte alle nuove tecnologie utilizzando anche l’Intelligenza artificiale che ha gettato le basi di un progetto di laboratorio green, sostenibile ed innovativo adatto alla scuola superiore, come richiesto dal Programma Operativo Nazionale 2014-2020 al quale abbiamo partecipato. L’idea progettuale è stata implementata e adeguata alle reali necessità della nostra scuola mantenendo una stretta connessione con la realtà imprenditoriale".

"Ora possiamo presentare gli spazi didattici, i software e le attrezzature all’avanguardia che mettiamo a disposizione degli studenti per permettere loro di acquisire le competenze richieste dal mondo della logistica moderna. Attraverso strumenti digitali di ultima generazione, robot AMR per la movimentazione dei carichi, droni, visori per la realtà virtuale e simulatori possiamo far vivere a scuola, in totale sicurezza, esperienze operative reali".