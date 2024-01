Il tuo futuro inizia qui: scopri i percorsi formativi dell’AFP di Cuneo

Sei un giovane studente in uscita dalla terza media e stai cercando il percorso di studi giusto che possa aprirti le porte verso un futuro professionale brillante? La nostra scuola di formazione professionale è qui per te, offrendoti opportunità uniche per costruire una professionalità solida, imparare un mestiere e avere prospettive brillanti nel mondo del lavoro.

Un ambiente formativo all'avanguardia

In Afp crediamo che la chiave per il successo sia una formazione completa e all'avanguardia. Abbiamo creato un ambiente formativo che favorisce lo sviluppo delle tue capacità, sia dal punto di vista teorico che pratico. I nostri corsi sono progettati per prepararti al meglio per le sfide del mondo del lavoro, fornendoti competenze pratiche e conoscenze approfondite nel settore che sceglierai.

Due percorsi, un obiettivo: il benessere personale e professionale

Dal 1998, il centro AFP di Cuneo eroga percorsi di qualifica professionale nei settori della bellezza con due tipologie di qualifica triennale:

Se sei appassionato del mondo della bellezza e desideri contribuire al benessere degli altri, questo corso è la scelta ideale per te. Imparerai le tecniche più avanzate per offrire trattamenti estetici di alta qualità, diventando un esperto nel settore del benessere e della bellezza.

Il nostro corpo docente altamente qualificato e le nostre attrezzature all'avanguardia ti garantiranno un apprendimento completo e coinvolgente. Dalle tecniche di massaggio ai trattamenti per la cura della pelle, sarai pronto a soddisfare le esigenze dei clienti nei centri benessere, saloni di bellezza e spa di lusso.

Se hai una passione per la creatività e il mondo della moda, il corso ti offrirà un percorso eccitante verso una carriera nella coiffure. Imparerai le ultime tendenze di taglio, colore e styling, acquisendo le competenze necessarie per trasformare ogni cliente in una vera e propria opera d'arte.

I nostri laboratori pratici ti permetteranno di mettere in pratica le tue abilità sotto la guida di professionisti esperti del settore. Dalle acconciature quotidiane alle creazioni più audaci per eventi speciali, sarai pronto a far emergere il tuo talento nel mondo della moda capelli.

CODICE MECCANOGRAFICO CNCF004001

Inoltre, dopo il terzo anno di Acconciatura è possibile frequentare il diploma abilitante in Tecnico dell’acconciatura.

Nell’ottica di una costante crescita della qualità dell’offerta formativa, AFP ha avviato la collaborazione con il network Poliestetico® di Milano, attuando un protocollo di azioni che portano l’Istituto a qualificarsi come “Ateneo della Bellezza e della Cosmesi”, esprimendo una nuova categoria accademica nel settore beauty.

Garantiamo il tuo successo professionale

Al termine del triennio, non solo avrai acquisito competenze e conoscenze approfondite nel tuo campo di studio, ma avrai anche accesso a una rete di contatti nel settore. Collaboriamo con aziende del settore, offrendo opportunità di stage e inserimento lavorativo per garantire un passaggio agevole dalla tua formazione al mondo professionale.

Dopo la terza media segui le tue passioni. Scegli Afp e apri la porta a un futuro ricco di opportunità.

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

Centro di Cuneo, Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171/693760

andrea.devoto@afpdronero.it

segreteria.cuneo@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!