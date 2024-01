Quaranta studenti del Vallauri di Fossano a lezione pomeridiana di fumetto

Riparte il corso del fumetto al Vallauri



Anche quest’anno è ripartito il percorso di approfondimento pomeridiano sul fumetto, intitolato “Manga, Comics and Co”.

Avviato per la prima volta, in altra forma, nell’anno scolastico 2019/2020, si tratta di una piccola tradizione del Vallauri che trova sempre un buon successo presso gli allievi: 40 gli iscritti quest’anno. Le attività, sei appuntamenti di due ore nel pomeriggio del giovedì, sono guidate dai professori di lettere Lorenzo Barberis e Alessandro Giordanetto, appassionati del genere, ed hanno luogo presso la biblioteca di istituto – che possiede una ricca sezione fumettistica – e presso i laboratori informatici dell’istituto, anche per attività laboratoriali di ricerca online degli allievi.

I docenti stanno guidando gli allievi alla conoscenza dei vari generi e scuole del medium fumetto, fornendo loro gli strumenti per avvicinarsi in modo più consapevole alla sua lettura. Al termine del percorso gli studenti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla determinazione del credito scolastico dell’a.s. 2023-24.

Si tratta di un modo, tra gli altri, con cui l’istituto si tiene aggiornato sui nuovi linguaggi maggiormente vicini all’interesse giovanile: il fumetto, infatti, pur essendo un linguaggio ormai consolidato, gode di un grande apprezzamento dei ragazzi specialmente nelle forme del fumetto orientale del manga e affini. Nelle prime lezioni si sono affrontati, tramite il fumetto, temi complessi e attuali come l’intelligenza artificiale – parlando di “Pluto” di Urasawa – e la questione palestinese, con le opere di Joe Sacco, capolavori del graphic journalism.