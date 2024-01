Melinda? No, Piemla: arriva la mela piemontese al numero 2 in Italia

Il Piemonte è al secondo posto per produzione di mele dopo, ovviamente, il Trentino Alto-Adige. Ma la riconoscibilità della mela piemontese non è allo stesso livello di quelle delle Val di Non e Val di Sole. Per questo la Regione ha lanciato un nuovo brand per valorizzare la produzione locale. Nasce così 'Piemla, la mela del Piemonte', che troverà posto anche nella grande distribuzione dei supermercati Novacoop, Carrefour, Bennet e Despar.