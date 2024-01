Arriva la Luna del Lupo, il primo plenilunio del 2024 che non potrà non incantarci

Ci siamo! L’appuntamento da non perdere con la prima Luna piena del 2024 è fissato giovedì 25 gennaio, quando il nostro satellite apparirà completamente visibile alto sull’orizzonte alle ore 21 circa. Per godersi lo spettacolo basterà alzare gli occhi al cielo e guardare verso l’orizzonte a Est.

Conosciuta anche come Luna del Lupo, il suo nome affonda le radici nelle tradizioni ancestrali dei nativi americani e deriva dal modo in cui le tribù dovevano scandire il tempo e le stagioni.

La Luna piena del Lupo

La prima Luna piena dell’anno è conosciuta anche come Luna piena del Lupo. E non a caso: i nativi d’America avevano utilizzato questo termine per gli ululati dei lupi che si fanno più frequenti nel periodo in cui cade, ovvero nel cuore dell’inverno. Quando la maggior parte degli animali è in letargo, i branchi di lupi erano soliti dirigersi verso i villaggi e le abitazioni alla ricerca di cibo. Durante le loro scorribande, sentirli ululare rivolti al plenilunio era normale.