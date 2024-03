In Viaggio CONtalento, a Cuneo un percorso di crescita e scoperta per ragazzi tra i 16 e i 25 anni

Apre il 28 marzo “In Viaggio CONtalento”. Se hai tra i 16 e i 25 anni, non perdere questa occasione. Iscriviti ora e assicurati il tuo posto in questo viaggio esclusivo. Il biglietto è gratuito, ma i posti sono limitati. In questo percorso sarai il protagonista, ti divertirai, ti metterai alla prova confrontandoti con altri ragazzi che come te credono in sé stessi e nel proprio talento. La tua occasione per dimostrare tutto il tuo valore è adesso: partecipa a “In Viaggio CONtalento”.

Il Progetto: Ideato da Silvia Allochis esperta di coaching del cambiamento dello Studio Leonardo, noto per il suo impegno nella promozione di attività culturali con il brand Leonardo Arte, e dall’architetto Federico Campanella, in collaborazione con l’associazione IdeAgorà. “In Viaggio CONtalento” si propone come un’opportunità straordinaria per i giovani, un’esperienza che risponde alla precarietà esistenziale tipica del nostro tempo. “In Viaggio CONtalento” è una risposta concreta, un’occasione per fare esperienza in prima persona e per scoprire e manifestare le potenzialità nascoste in ciascuno di noi. Il progetto nasce dalla volontà di rispondere a un quesito fondamentale: come riconoscere, esprimere e manifestare le potenzialità nascoste in ciascuno di noi?

Gli Obiettivi: Il viaggio ha l’obiettivo di risvegliare quelle passioni che troppo spesso rimangono sopite dietro la routine quotidiana. È un invito a mettersi in gioco, a sperimentare e a fare qualcosa di significativo per sé stessi e per costruire una base solida per le proprie aspirazioni. “In Viaggio CONtalento” è più di un semplice corso: è un’esperienza che guida i partecipanti in un viaggio senza mai allontanarsi dalla propria essenza.

I Relatori: Per rendere questo percorso indimenticabile, abbiamo coinvolto formatori d’eccezione come LIANO PETRELLI Responsabile Tecnico, Scuola di Pallavolo di Cuneo, ALESSANDRO MARCON Ex Presidente e referente, FabLab Cuneo, CORRADO GERBAUDO In arte Clown Arturo, GIULIA ODETTO E ANTONIO CAREDDU Fondatori Collettivo EFFE, CRISTINA BAUDINO E MATTEO GIORDANENGO, Referente attività territoriali e volontario dell’associazione LVIA, GIANLUCA VERLINGIERI Docente di ruolo e ricercatore, Conservatorio Ghedini di Cuneo che guideranno i giovani in questo viaggio di crescita, offrendo loro gli strumenti per emergere e brillare. Ognuno di loro porterà la propria esperienza e competenza per ispirare e guidare i viaggiatori di CONtalento nel loro percorso di crescita.

Il Programma: “In Viaggio CONtalento” si articola in 6 incontri e 1 viaggio, dal 28 marzo all’8 giugno. Si parte divertendosi con il gioco di squadra per comprendere il valore del gruppo, si prosegue con l’esecuzione di una stampa 3D per dare forma alle idee, si esplora la creatività con appassionanti esercizi teatrali, si ricerca il desiderio tra movimento ed emozioni, si incontra l’altro per riflettere sul concetto di uguaglianza e diversità. Si conclude con una intrigante caccia ai paesaggi sonori. Il viaggio finale è un’esperienza di gruppo di un’intera giornata organizzata dai viaggiatori che si rivela essere il culmine di questo straordinario percorso.

Il Progetto: “In Viaggio CONtalento” è più di un semplice percorso: è una promessa, un’opportunità per essere protagonisti attivi e non spettatori passivi della propria vita. In un mondo dove il peso delle generazioni precedenti si fa sentire, questo viaggio gratuito è un invito a prendere il controllo, a esplorare e a valorizzare le proprie capacità e passioni. Questo percorso gratuito è una vera e propria esplorazione dell’io interiore, un’avventura che si snoda attraverso la sperimentazione e la valorizzazione delle proprie capacità e passioni. “In Viaggio CONtalento” rappresenta l’opportunità che è mancata nel percorso di crescita delle generazioni precedenti. Questo percorso gratuito è un invito aperto ai ragazzi pronti a prendere in mano la propria vita, a dare spazio alle proprie aspirazioni e a realizzare i sogni che finora hanno trovato poco spazio.

Partecipa: “In Viaggio CONtalento” è destinato ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Se hai l’età giusta e voglia di fare un’esperienza incredibile, iscriviti ora e assicurati il tuo posto in questo viaggio esclusivo. Per maggiori informazioni e per iscriverti, visita il nostro sito https://contalento.leonardo-arte.it/