Dove acquistare bambole reborn originali? Cosa considerare

Le bambole reborn, conosciute anche come neonati in silicone, sono enormemente in tendenza negli ultimi anni. Ma non chiamiamola moda, perché il risvolto terapeutico delle reborn dolls è sempre più apprezzato dagli specialisti del settore. La domanda, però, è: dove acquistare bambole reborn originali? E come si fa a capire se una reborn doll è originale? Vi diciamo tutto a riguardo.

Dove acquistare una bambola reborn originale?

Diffidiamo dalle imitazioni. Anche perché, bensì di bambole iperrealistiche: sono realizzate con una cura e un’attenzione tali da farci ricordare i bambini veri. Di conseguenza, la funzione principale di una reborn doll non è di essere usata per gioco, bensì pero a. Parliamo di bambole che possono valere migliaia di euro, in quanto sono di qualità elevatissima.

Ne consegue che, in fase di acquisto, bisogna rivolgersi agli esperti del settore, ai professionisti, come Regnoreborn, che si occupa in modo specifico di bambole reborn originali in Italia, essendo anche il primo sito ufficiale, dove trovare naturalmente moltissime doll in silicone, super realistiche e di qualità.

Aggiungiamo che le bambole reborn possono essere acquistate online oppure nei negozi che si occupano della rivendita, o ancora nei gruppi degli appassionati sui social media. Tip fondamentale da ricordare: durante l’acquisto, facciamo sempre delle domande sul processo di creazione, sui materiali utilizzati. È anche un modo utile per comprendere se siamo di fronte a un venditore affidabile che ci sta per spedire una bambola reborn autentica.

Perché acquistare una bambola reborn? Il risvolto terapeutico

è sempre più diffuso. Come abbiamo visto, non sono giocattoli, ma bambole realistiche che riproducono l’aspetto di un bambino vero. Numerosi studi sono stati condotti sulle bambole reborn con il fine di comprendere i benefici sulle persone affette da ritardi cognitivi, o ancora che soffrono di malattie neurodegenerative (è il caso dell’Alzheimer).

Non solo: la Doll Therapy, terapia psicologica, è rivolta anche a tutte le mamme che hanno perso in modo prematuro un figlio. Se eseguita nel tempo, può donare sollievo, in particolare perché consente la diminuzione dei livelli di ansia, depressione, aggressività, insonnia e tanto altro.

Per il resto, sono indubbiamente utili per combattere lo stress, per esempio: prendersi cura di qualcuno è un ottimo modo per tenersi impegnati e per superare i momenti difficili della vita. Non solo: per gli anziani, avere una bambola reborn è un modo concreto per tornare indietro nel tempo. Uno “strumento” per compiere piccoli gesti di cura che fanno la differenza e che aiutano gli anziani a contrastare la solitudine, un fenomeno enormemente diffuso nella tarda età.

Come è nato il fenomeno delle bambole reborn?

Tra moda e collezionismo, il fenomeno delle bambole reborn si è enormemente diffuso in America, e successivamente in Italia durante gli anni 2000. Naturalmente, non tutte le bambole da collezione vengono definite reborn, perché vengono sottoposte a un

Negli ultimi anni, poi, abbiamo visto un’ampia diffusione di reborn dolls più “tecnologiche”, che simulano addirittura il battito cardiaco, o il respiro del bambino. Quelle tradizionali, in ogni caso, non emettono alcun suono, né si muovono.

Cosa sapere prima di comprare bambole reborn

è ormai un vero punto di riferimento per collezionisti e non solo. Principalmente sono le donne a essere incuriosite all’idea di avere una bambola iperrealistica. Dal momento in cui purtroppo è indispensabile trovare una realtà affidabile dove acquistare la propria bambola reborn, crediamo che sia importante fare un po’ di informazione: data la grande richiesta di acquisto di reborn dolls, sul web ci sono molti “truffatori” che non propongono modelli originali.

Sono molti gli aspetti a cui prestare attenzione. Per esempio, valutare il negozio: è affidabile? È esperto del settore? Sono appassionati di reborning? Lavorano in questo settore da tempo, o è una realtà giovane? Non bisogna poi mai lesinare in fatto di domande, foto o informazioni: è sempre bene sapere tutto sulla bambola reborn che si sta per acquistare, così da avere un vero e proprio oggetto da collezione.