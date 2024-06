Elezioni in corso, nei comuni della Granda dove c'è lista unica alcuni primi cittadini hanno già il quorum

Si sono riaperte oggi alle 7 le urne per le votazioni Europee, Regionali e Comunali. Queste ultime interessano 171 i Comuni della provincia, che saranno chiamati al rinnovo dell'amministrazione comunale.

In molti paesi è stata presentata un'unica lista, in questi casi, se non si raggiungerà il quorum ribassato al 40% degli aventi diritto, la votazione non sarà valida e si procederà alla nomina di un commissario.

Stando ai dati dell'affluenza, raccolti alle 12 di oggi, molti candidati sindaci avevano già superato lo scoglio del quorum, anche se per per confermare l'elezione bisognerà attendere il termine dello spoglio e la verifica dei voti validi. In neretto riportiamo i comuni che hanno già superato il 40% (dati aggiornati alle ore 12), analizzando la situazione nelle varie zone dove è in corsa un unico candidato:

Fossanese

A Cervere Corrado Marchisio (uscente) 38,08%

A Genola Flavio Gastaldi (uscente) 35,66%

A Montanera Tommaso Masera (uscente) 32,04%



Valle Maira



A Cartignano Francesco Cioffi (uscente) 43,61%

A Celle Macra, Michelangelo Ghio (uscente) 45,95%

A Macra, Michele Fortunato 40%



Le valli cuneesi



A Beinette Lorenzo Busciglio (uscente) 31,97%

a Gaiola Paolo Bottero (uscente) 35,11%

a Margarita Michele Alberti (uscente) 35,30%

a Pietraporzio Sabrina Rocchia (uscente) 27,69%

a Robilante Enrica Giraudo 38,26%

a Roccasparvera Manuel Guerra (uscente) 28,27%



A Busca una sola lista civica per Ezio Donadio, 39,99%

Si vota anche a Valmala (Comune accorpato a Busca) dove si ripresenta il pro-sindaco uscente Andrea Picco.



Langa monregalese



A Farigliano Ivano Airaldi (sindaco uscente) 37,40%

A Belvedere Langhe Biagina Cartosio (uscente) 23,19%



Langhe e Roero

A Baldissero d'Alba, il sindaco uscente Michele Lusso 33,37%

A Barolo, si ripropone Fulvio Mazzocchi 55,21%

A Bosia, Ettore Secco 37,41%

A Castagnito Giulio Cortese, 32,93%

A Castellinaldo d'Alba, Enrico Marsaglia 38,25%

A Castiglione Falletto è Piero Eirale, dall’amministrazione uscente 40,73%

A Corneliano d'Alba Alessandra Balbo 37,95%

A Guarene Simone Manzone 42,53%

A Monforte d’Alba Livio Genesio (uscente) 38,21%

A Montelupo Albese, Mario Romanelli 35,52%

A Monticello d'Alba, Andrea Luigi Lanzone 34,29%

A Novello Marco Pallar 42,11%

A Piobesi d'Alba Mauro Prino (uscente) 42,11%

A Priocca, Enrica Ponte 33,68%

A Rodello Franco Aledda, 46,01%

A Sinio Enzo Capra 42,11%