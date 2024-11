Compral Latte incontra i suoi allevatori

Si sono tenute nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 novembre due sessioni formative molto importanti organizzate da Compral Latte che hanno visto coinvolte le proprie aziende associate. La prima si è tenuta a Fossano per incontrare le aziende dell’areale del cuneese mentre la seconda a Rivoli per le aziende dell’areale del torinese e di quelli limitrofi.

Giornate che hanno visto la partecipazione delle 260 aziende associate che hanno potuto confrontarsi con tecnici del settore su tematiche molto importanti che impattano sulla gestione degli allevamenti finalizzate ad ottimizzare al meglio le performance produttive delle vacche da latte per ottenere la massima valorizzazione del latte conferito all’interno della filiera sia in termini di remunerazione che di caratteristiche.

Compral Latte ha coinvolto l’ARAP Associazione Regionale Allevatori Piemonte realtà con la quale sin dalla nascita della filiera si è collaborato in stretta sinergia per permettere alle aziende associate dislocate sull’intero territorio regionale di poter beneficiare dell’attività di assistenza tecnica congiunta al pre audit funzionale a massimizzare le performance aziendali utili a migliorare il punteggio in accompagnamento alla fase di audit mediante il quale viene quantificato il valore di premialità della filiera.

Questi momenti – afferma il Presidente Raffaele Tortalla – permettono di fare il punto sulla campagna lattiero casearia in corso contrassegnata, a partire dal conferimento di ottobre, dalla revisione della base del prezzo indicizzato, elaborato dall’Università Cattolica di Piacenza che ha permesso di sostenere il prezzo del latte conferito con un aumento del prezzo di oltre 2 cent/litro. Una revisione strutturale e duratura nel tempo che permetterà di consolidare il trend di crescita del prezzo del latte conferito in Compral Latte andando nella direzione di ottenere risultati finalizzati allo sviluppo delle aziende associate valorizzando ulteriormente la nostra filiera.

Da inizio della campagna lattiero casearia facendo una media a partire dai conferimenti di aprile 2024 fino ad oggi – prosegue il Presidente Tortalla – i quintali conferiti in cooperativa sono stati pari a 6.900 al giorno una crescita continua della nostra filiera non solo in termini di quantità ma anche e soprattutto di qualità che la colloca ai vertici del panorama piemontese rappresentando il 25% del latte giornalmente movimentato sul totale prodotto in regione. Una crescita sempre più attenta ai concetti della sicurezza alimentare, della sostenibilità ambientale e del benessere animale, tematiche sulle quali in stretta partnership con Inalpi e Ferrero, vogliamo continuare ad impegnarci per distinguerci.

In queste due giornate – dichiara il direttore Marcello Pellegrino – si sono affrontati diversi aspetti molto importanti per gli allevatori soci di Compral Latte tra i quali aggiornamenti in materia di sanità con particolare attenzione agli aspetti legati al benessere del vitello e le linee guida per la gestione della biosicurezza. Inoltre le aziende hanno riconosciuto il lavoro messo in campo che a partire dal mese di ottobre ha permesso di ottenere un’importante risultato dal punto di vista economico con l’aumento del valore del latte conferito in filiera, valorizzando la professionalità e l’impegno quotidiano dei nostri allevatori.

Alle aziende partecipanti è stato rilasciato l’attestato di frequenza finalizzato all’ottenimento del punteggio di filiera.