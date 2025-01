Savigliano, a lezione con il professor Vincenzo Schettini, docente di fisica e youtuber: "Conquistate il vostro posto nel mondo perché ve lo meritate"

La mattina del 24 gennaio alcune classi delle scuole superiori di Savigliano hanno incontrato al Teatro Milanollo il professore di fisica Vincenzo Schettini, conosciuto per il suo canale YouTube "La fisica che ci piace" .

È stata una lezione di fisica che si è rivelata molto diversa dalle solite. Schettini ha scelto di partire dagli studenti, dalle loro domande e curiosità, creando un ambiente dinamico e coinvolgente. La lezione è diventata un dialogo aperto sui temi più disparati, dalla scienza alla vita quotidiana, dallo studio alla percezione del futuro.

Si è parlato delle sfide della fisica, che spesso non sono solo teoriche, ma anche legate al modo in cui l’uomo, e il giovane in particolare, affronta se stesso e la realtà che lo circonda. Uno dei messaggi più efficaci è stato: "Il nostro ostacolo più grande siamo noi stessi". Spesso infatti è la mente, con la sua voce interiore negativa, a frenare l’ingegno e le capacità di giovani e adulti. Il professore ha invitato a riflettere su come questa voce sia presente in ciascuno, esortando i presenti a non ascoltarla, a non farsi sopraffare da dubbi e insicurezze.

L'argomento della lezione si è poi spostato sull'energia. L’insegnante-youtuber ha ricordato che la fisica è strettamente legata alla vita quotidiana, in particolare al concetto di energia. Viviamo in un mondo che dipende in modo crescente dalla corrente elettrica, una risorsa che consumiamo in abbondanza, ma che non è mai davvero "gratis". Schettini ha dunque sottolineato l’importanza di sfruttare risorse naturali come il movimento del mare e il vento per produrre energia, suggerendo che la scienza è la chiave per affrontare le sfide globali, dalla crisi energetica alla sostenibilità ambientale.

Quale miglior conclusione per l’incontro di uno slogan motivazionale? "Conquistate il vostro posto nel mondo perché ve lo meritate". Con questa frase gli studenti hanno lasciato la sala, un po’ più determinati a non avere paura di affrontare le sfide, a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà e a credere nel proprio potenziale. Solo lezione di fisica? No, anche lezione di vita!