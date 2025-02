La montagna rivive grazie alla piccola Leila: prima nata a Viola Castello dopo 58 anni

Erano oltre cinquant'anni che non nascevano bambini nella frazione Castello di Viola, piccolo Comune della Valle Mongia.

Invece il 2025 ha portato in dono la piccola Leila, gioia per i genitori e per l'intera comunità.

"La montagna rivive anche così: con una nascita che spezza un lungo silenzio di 58 anni dall’ultimo parto a Viola Castello. Benvenuta, Leila! - il commento dell'assessore regionale Marco Gallo, con delega alla montagna -. La tua venuta al mondo è un segno di speranza per la Valle Mongia e per tutto il Piemonte. Un momento speciale che porta con sé il calore della famiglia e la forza delle scelte consapevoli. Auguri di cuore a mamma Francesca e papà Sandro per questa meravigliosa nuova vita".

"Dal 1967 non ci sono più state nascite a Viola Castello e sono particolarmente felice di quesata notizia perché per noi è un importante segno e auspicio per il futuro -. commenta il sindaco Romana Daniello - Il paese si sta popolando di giovani, che ritornano nel paese che è stato dei genitori o dei nonni, ma stiamo assistendo anche al trasferimento di persone vengono a vivere qui per la prima volta e che portano in paese nuove attività imprenditoriali. Questo ci fa capire quanto la qualità della vita che offriamo sia apprezzata ed elevata. Tornare e rimanere a vivere nei comuni di montagna è fondamentale, è un obiettivo che come amministrazione stiamo portando avanti, cercando di garantire i servizi ai cittadini e devo dire molte famiglie apprezzano e condividono questo impegno. La piccola è nata in casa, cosa che era di d'uso abituale in passato, ma che oggi è nuovamente possibile grazie a personale qualificato e grazie alla sicurezza di avere servizi e presidi ospedalieri vicini. Un grande augurio ai neo genitori, a Sandro e Francesca, e alla piccola Leila per un futuro radioso all'interno della nostra comunità".