In Provincia si è svolto il convegno “Cambiamento climatico e sistema irriguo piemontese”

Si è svolto questa mattina, venerdì 5 dicembre, presso la Sala Mostre del Centro Incontri della Provincia di Cuneo, il convegno “Cambiamento climatico e sistema irriguo piemontese”, secondo appuntamento locale del progetto europeo MountResilience.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, enti tecnici, università, organizzazioni professionali agricole e partner dei diversi progetti europei coinvolti.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ha richiamato la centralità delle politiche di adattamento climatico per il futuro dell’agricoltura e dei territori montani e collinari. A seguito del suo intervento sono intervenuti l’Assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni tramite videomessaggio, il Senatore Giorgio Maria Bergesio e l’Assessore alla Metro Montagna del Comune di Cuneo, Sara Tomatis, che hanno portato le rispettive riflessioni sulla gestione della risorsa idrica e sulle prospettive di collaborazione con il territorio.

Il programma è poi proseguito con gli interventi tecnici di Regione Piemonte, Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, dedicati alla strategia regionale di adattamento in ambito irriguo, agli strumenti di modellazione idraulica e alle pratiche di efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole.

La mattinata si è conclusa con un confronto tra i partner dei progetti europei ACLIMO, SE.TE, Climate CRICES, Goccia Goccia e PITER ECOTERR, insieme ai portatori di interesse del settore irriguo e agricolo, che accompagneranno lo sviluppo pluriennale delle attività progettuali.