Manta, in arrivo il nuovo asilo nido comunale: lavori in linea con il cronoprogramma

Manta si prepara a dotarsi di un nuovo e fondamentale servizio dedicato alle famiglie: un asilo nido comunale da 24 posti, reso possibile grazie a un finanziamento PNRR pari a 480 mila euro.

Dall’amministrazione comunale confermano che l’intervento sulla struttura di piazza Damiano, adiacente alla sede della Croce Rossa, sta procedendo regolarmente, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito.

I lavori saranno conclusi entro il 31 marzo. Successivamente, ottenute tutte le necessarie autorizzazioni entro il 30 giugno, la struttura potrà diventare operativa già dalla stagione successiva, offrendo un servizio educativo moderno e sicuro per i più piccoli.

“Desidero ringraziare i tecnici comunali e tutti i professionisti coinvolti – afferma il sindaco Ivana Casale – che con competenza e impegno stanno contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto per la nostra comunità. Si tratta di un investimento significativo per il futuro di Manta: un servizio educativo moderno, sicuro e di qualità, che risponde alle esigenze delle famiglie e sostiene la crescita del nostro paese”.

Con l’apertura del nuovo nido, Manta compie un passo decisivo nel potenziamento dei servizi alla prima infanzia, offrendo nuove opportunità alle famiglie e contribuendo allo sviluppo sociale del paese