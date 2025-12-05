Formazione CRI a Racconigi: una giornata di aggiornamento per Truccatori e Simulatori

Una giornata interamente dedicata alla formazione, al confronto e al perfezionamento delle tecniche operative: sabato 29 novembre il Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso di aggiornamento per ‘truccatori’ e ‘simulatori’, richiamando numerosi volontari provenienti da diversi Comitati del Piemonte.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di crescita molto importante, pensato per mantenere elevata la qualità delle attività esercitative e didattiche rivolte ai volontari CRI e alla comunità.

A causa dei lavori in corso nella sede del Comitato di Racconigi, l’organizzazione ha previsto una suddivisione logistica: i ‘truccatori’ hanno svolto il corso nella sede CRI, mentre i ‘simulatori’ sono stati accolti nella chiesa di Santa Croce, gentilmente messa a disposizione dal Comune. La direzione di entrambi i corsi era affidata a Benedetta D’Aprano.

Per i “Truccatori” gli istruttori erano Loredana Ascone e Silvio Motta, mentre il percorso formativo dei “Simulatori” è stato guidato da Riccardo Lai, Cristiano Porchietto e Luca Rogato.

“I ‘truccatori’, - spiegano i referenti della Croce Rossa di Racconigi - figure sempre più richieste durante le esercitazioni, si occupano di ricreare ferite, traumi ed effetti realistici grazie al trucco scenico, rendendo le simulazioni di primo soccorso più efficaci e coinvolgenti. I “Simulatori”, invece, interpretano il ruolo delle persone coinvolte in incidenti o emergenze, riproducendo sintomi e comportamenti tipici per mettere alla prova i soccorritori.

Grazie alla preparazione di questi volontari specializzati, la Croce Rossa può offrire esercitazioni quanto più vicine alla realtà, aumentando il livello di prontezza e competenza degli operatori. Una giornata, quella di Racconigi, che conferma ancora una volta l’importanza della formazione continua per affrontare al meglio le situazioni di emergenza”.