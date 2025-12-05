A Lagnasco torna “Un fiocco per Natale”: il segno di gratitudine dei commercianti

Sulla scia dell’ottimo riscontro ottenuto dai “Mercatini di Natale” dello scorso 23 novembre, organizzati in collaborazione con la Pro Loco, l’Amministrazione Comunale e numerosi volontari, i commercianti di Lagnasco rilanciano anche per il Natale 2025 l’iniziativa “Un fiocco per Natale”.

Un successo reso possibile anche grazie all’unione con la Pro Loco della Villa di Verzuolo, il Birrificio Kauss di Piasco e la ditta Armando Vivai di Verzuolo, collegati per tutta la giornata da apposite navette che hanno viaggiato sempre a pieno carico.

Dalla scorsa settimana, oltre alle abituali decorazioni che illuminano il paese, su ogni porta dei negozi lagnaschesi compare un grande fiocco, identico per tutti.

“È solo un segno – dicono i titolari degli esercizi commerciali – ma è un segno che vuole essere un grazie a tutti i clienti che, restando a Lagnasco per i loro acquisti, permettono la nostra sopravvivenza e, di conseguenza, mantengono vivo il paese”.

Un gesto semplice, ma carico di significato, con cui i commercianti desiderano augurare buone feste a tutti i lagnaschesi e a tutti i visitatori.