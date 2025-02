Il Denina Pellico Rivoira tra giornata bianca e festeggiamenti per la Chandeleur

Il 7 febbraio 140 studenti e relativi docenti accompagnatori si sono recati a Pratonevoso per la giornata bianca. La giornata bianca è per chi sa sciare? Assolutamente no: più di 80 erano principianti con poca o nessuna esperienza su sci e snowboard. Vederli a fine giornata abbozzare le prime curve e discese dopo essere stati seguiti dai maestri di sci è stata la soddisfazione più grande.

Lunedì 10 febbraio, durante la lezione pomeridiana, la classe 2C ecommerce si è recata in un locale saluzzese accompagnata dalla professoressa Giuseppina Bonardi e dal professore Marco Rinaldi. Su sollecitazione dell'insegnante di Francese la classe ha voluto sperimentare di persona la “Chandeleur”, festa tradizionale francese in cui si celebra la fine del buio invernale e in Francia prevede la preparazione casalinga di squisite crêpes .

In Francia questa tradizione ha origini antiche: era usanza che i contadini facessero saltare la prima crêpe con la mano destra tenendo nell’altra mano una moneta d’oro. Questa veniva poi arrotolata dentro alla crêpe e portata in processione da tutta la famiglia fino alla camera da letto dove veniva messa sopra un armadio fino all’anno seguente. Si recuperavano i resti della crêpe dell’anno precedente e si dava la moneta al primo povero che passava. Non potendo cucinare le crepes in classe, si è organizzata questa uscita sul territorio. È stata un'esperienza conviviale molto simpatica e le crêpes erano eccellenti!