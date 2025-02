Martiniana Po, la pizzeria Sapori di Valle è aperta e questa sera aspetta gli innamorati per San Valentino

L'esplosione e le fiamme che hanno devastato un'abitazione di Martiniana Po non hanno coinvolto la pizzeria del paese, Sapori di Valle, di cui è titolare il signor Frederik.

E' stato lui stamattina a contattarci e a chiarire come il locale non sia mai stato dichiarato inagibile, come erroneamente da noi riportato ieri mattina. La situazione non era ben chiara ed erano in corso le verifiche dei vigili del fuoco.

Ma, ha spiegato il signor Frederik, il locale è regolarmente aperto con i soliti orari. Solo la parte posteriore, dove c'è il cortile, è stata coinvolta dalle esplosioni, ma l'ingresso e i locali sono agibili.

Pertanto, evidenziamo che la pizzeria Sapori di Valle è aperta e il suo titolare, stasera, nel giorno di San Valentino, aspetta gli innamorati della zona.