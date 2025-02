Cuneo, in pediatria al Santa Croce la nuova visita di Minnie, Topolino e i supereroi

Deadpool, Captain America, Spiderman, Batman, Wonder Woman e Harley Queen. Ma anche i più classici – ma non per questo meno “super” - Topolino e Minnie: i più famosi personaggi dei cartoni animati, dei fumetti, delle serie tv e dei film riservati a bambini e ragazzi hanno “invaso” l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo nella giornata di ieri (sabato 15 febbraio).

A traghettarli verso il nosocomio cuneese e il reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Eleonora Tappi – com’è ormai tradizione – Abio e Alterlego, che si sono impegnati per strappare un sorriso e uno sguardo di meraviglia ai bambini ricoverati.

L’ultimo appuntamento precedente a questo aveva avuto luogo nei giorni del Natale, realizzato assieme ai vigili del fuoco provinciali.