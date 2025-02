Fossano: il Liceo Ancina incontra i Maestri del Lavoro

Le classi terze e quarte del Liceo Ancina di Fossano dialogano con esperti della Federazione dei Maestri del Lavoro nel ciclo di tre incontri svoltisi tra gennaio e febbraio.

I Maestri del Lavoro sono cittadini italiani insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questa onorificenza è conferita a lavoratori dipendenti la cui carriera corrisponda a precisi requisiti di legge, ovvero perizia, laboriosità e buona condotta morale, uniti a meriti particolari nel campo della sicurezza sul lavoro e della formazione professionale. Circa 20mila in Italia, i Maestri del Lavoro si configurano, quindi, come un autentico “esercito” di pace al servizio della comunità, sempre mobilitato e in prima linea per iniziative di formazione e trasmissione del sapere.

I Maestri della Federazione collaborano già da tempo con il Liceo, testimoniando alle giovani generazioni un patrimonio di esperienze, competenze e valori etici applicati in anni di lavoro; durante gli incontri, infatti, gli esperti hanno proposto agli studenti ed alle studentesse dell’Istituto riflessioni sia sulle competenze trasversali richieste in ambito lavorativo, sia sull’importanza dell’etica e della sicurezza del lavoro.

Gli incontri si inseriscono altresì nel quadro delle 30 ore obbligatorie di orientamento previste negli istituti secondari a partire dall’anno scolastico 2023/24 per sviluppare un'attività di divulgazione, formazione ed informazione rivolta agli studenti ai fini della loro futura occupabilità, in sintonia anche con quanto sancito a luglio 2023 dal Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e Federazione MDL. Il protocollo ribadisce, infatti, il ruolo imprescindibile delle aziende e in generale degli addetti del mondo del lavoro nel “[…] promuovere azioni per l’orientamento dei giovani e per lo sviluppo di ambienti di apprendimento che attingono alla realtà operativa, per la formazione culturale, tecnica, scientifica e dell’etica del lavoro[…]“.

Il Liceo “Ancina”, per il tramite della prof.ssa Manuela Pelazza, referente del progetto, esprime “gratitudine sincera per la preziosa disponibilità e competenza che i Maestri del Lavoro continuano ad assicurare ai nostri studenti e per la capacità di questi esperti di trasmettere un bagaglio umano di inestimabile valore che possa aiutare i liceali di oggi a connettersi ad un mondo lavorativo dinamico e in continua evoluzione”

La sinergia tra gli addetti del mondo del lavoro e la scuola, infatti, è un’esigenza sempre più avvertita anche dalle aziende, pronte ormai ad esercitare un ruolo sociale ampio, non necessariamente quindi legato solo ad aspetti connessi al loro business, ma anche alla capacità di affrontare argomenti particolarmente rilevanti per lo sviluppo del capitale umano del nostro Paese.