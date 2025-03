Il Liceo Scientifico di Cuneo spegne 80 candeline: mercoledì 5 marzo lezione del matematico Piergiorgio Odifreddi

Il liceo scientifico di Cuneo è nato con una prima classe nel 1944. A chiederne l’istituzione era stato, fin dal 1941, il Comune, con il podestà Carlo Viglino. Decisivo fu poi l’intervento del Ministero della Pubblica Istruzione, che con proprie circolari della primavera 1944 invitò i presidi dei licei classici ad attivare, accanto al ginnasio, le prime classi di liceo scientifico. Il capo d’istituto del classico di Cuneo, Adolfo Ruata, rispose positivamente, consentendo così l’avvio di una classe prima con una ventina di studenti. In un primo tempo il liceo scientifico di Cuneo era una sezione staccata dell’omologo liceo Ferraris di Torino. L’anno successivo intervenne il Comune di Cuneo che, il 4 dicembre 1945, istituì il secondo corso del liceo scientifico comunale, ricevendo dal Provveditore agli Studi di Cuneo l’autorizzazione, in via provvisoria, al suo funzionamento. Nel periodo 1946-1949 il Liceo comunale crebbe fino alla quinta classe e diventò statale nell’anno scolastico 1949-50. L’atto ufficiale con cui l’Amministrazione provinciale ne richiese l’istituzione è datato 12 novembre 1949. Il Liceo non era però autonomo e risultava nuovamente sezione staccata del liceo Ferraris di Torino. Lo divenne nell’anno scolastico 1950-51 e nel dicembre 1953 fu decretata l’intitolazione a Giuseppe Peano.

Per celebrare gli 80 anni dalla fondazione, il Liceo scientifico di Cuneo promuove una serie di iniziative culturali che avranno inizio mercoledì 5 marzo, alle ore 17, presso la Sala San Giovanni (via Roma 4), dove è previsto un intervento del matematico Piergiorgio Odifreddi. Sono stati invitati per l’occasione i presidi, i docenti e il personale che ha prestato servizio nel corso degli anni nella scuola di via Monte Zovetto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Oggi il liceo scientifico di Cuneo conta oltre mille studenti ed è l’indirizzo di scuola superiore più grande e frequentato della città. Oltre al corso tradizionale, ha ampliato l’offerta formativa con gli indirizzi EsaBac, scienze applicate e sportivo.

«Le ricorrenze hanno sempre un valore plurale – dichiara l’attuale preside Alessandro Parola – e quella del nostro Liceo scientifico non si riduce a riconoscere un importante passato, ma vuole essere occasione per un confronto sul futuro della scuola, in un momento di profonde trasformazioni e nuove sfide educative».