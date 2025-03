Rifreddo: presentato “Stai in Valle” un nuovo spazio di socialità per gli anziani delle valli Po e Varaita

Il nuovo progetto ‘Stai in Valle’ (Spazi Territoriali Anziani Insieme), coordinato dal Consorzio Monviso Solidale con il supporto finanziario della Regione Piemonte, è stato presentato al ‘Laboratorio del paesaggio montano’ a Rifreddo.

L'iniziativa, rivolta agli anziani residenti nelle valli Po e Varaita, mira a offrire spazi di aggregazione e supporto sul territorio.

A illustrarne l’articolazione e le azioni previste da qui alla sua conclusione prevista il 31 dicembre sono state Cristiana Bertaina e Cristina Paschetta, rispettivamente responsabile ed educatrice dell'area 'Progetti e qualità del Consorzio’, precedute dai saluti del sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, e di Claudia Abburà, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Monviso solidale.

‘Stai in Vale’ si inserisce sulla scia del precedente progetto ‘Abc per Invecchiare bene’ (Apprendimento Benessere Comunità), anch’esso finanziato con le risorse messe a disposizione dal Bando per l’invecchiamento attivo della Regione Piemonte.

“Per noi è un piacere e un onore ospitare ospitare questo importante evento di presentazione di un progetto attivo da molti anni nei nostri territori, che la Regione Piemonte ha deciso di premiare e continuare a finanziare anche quest’anno. – ha affermato il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino - Un Grazie al Consorzio Monviso Solidale e alle operatrici che con grande impegno portano avanti queste importanti azioni di socialità e animazione per le fasce più fragili e anziane”.

Cristiana Bertaina responsabile dell’area ‘Progetti e qualità’ del Consorzio Monviso solidale: “Questo progetto non nasce in maniera estemporanea, ma è frutto di una serie di azioni realizzate negli scorsi anni sui territori delle vallate, che in un primo momento hanno visto come protagoniste le fasce più giovani della popolazione. A fronte degli ottimi risultati – continua Bertaina - di quelle prime esperienze, come Monviso Solidale abbiamo quindi deciso di estendere una simile progettualità anche a favore di persone più in là negli anni. Ebbene, i significativi feedback ottenuti ci hanno spinto a proseguire ed eccoci giunti a una nuova edizione di un progetto che è pensato specificamente per la popolazione anziana dei territori montani”.

S.T.A.I. in Valle, come i progetti attivati precedentemente, agirà attraverso il coinvolgimento di differenti figure professionali messe a disposizione da Enti che lavorano sui territori delle valli Varaita e Po.

“Il nome stesso del progetto definisce la necessità di ‘fare spazio’ sul territorio per gli anziani – ha spiegato l’educatrice professionale Cristina Paschetta. – Uno spazio che queste persone possono colmare con esperienze di cittadinanza attiva e legate alla propria salute. Grazie ai contatti creati con il progetto ‘Abc per Invecchiare bene’, gli operatori e le operatrici educative, insieme alle operatrici socio-sanitarie (Oss) del territorio, hanno instaurato numerose relazioni di fiducia con le persone anziane residenti nei comuni delle valli. Con il nuovo progetto sarà quindi più semplice ricontattare le persone già incontrate. Inoltre le assistenti sociali del territorio aiuteranno l’équipe a individuare e a coinvolgere le persone più fragili. Infine, per raggiungere i destinatari si lavorerà in sinergia con i Servizi sanitari e con le attività connesse al Piano della prevenzione che operano già a favore delle stesse fasce di popolazione”.

Sono tre le azioni previste da avviare entro la fine dell’anno: le animazioni creative di comunità e i progetti ‘Stiamo tutti bene’ e ‘Andiamo in gita’, con l’organizzazione di viaggi in compagnia.

La serata di presentazione ha anche permesso ai presenti di sottolineare alcune delle criticità che le comunità vallive da tempo si trovano ad affrontare, a iniziare dalla mobilità, soprattutto nel caso delle persone più anziane.

‘Stai in Valle’ potrà contare su una squadra di lavoro composita e per molti versi già affiatata grazie ai precedenti progetti promossi dal Consorzio Monviso Solidale in questo ambito.

Alle due educatrici professionali Anna Pegoraro e Martina Paolino, entrambe della cooperativa Caracol, si affiancheranno le operatrici socio-sanitarie Lauretta Ferrua (Consorzio Monviso solidale) e Silvia Di Ceglie (cooperativa Quadrifoglio), un manager della biodiversità, Federico Bernini (cooperativa di comunità Viso a Viso) e Silvia Cardetti, referente del Dipartimento Prevenzione e Salute dell’Asl Cn1.

A coordinare il progetto saranno Cristiana Bertaina e Cristina Paschetta del Monviso solidale.

Gli Enti e le realtà coinvolte nello sviluppo del progetto sono l’Unione Montana Valle Varaita, l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, l’Asl Cn1, l’Università Popolare della Valle Po, la Pro Loco di Paesana, la Croce Rossa di Melle e l’associazione 'Giovani di Turno' di Rifreddo.