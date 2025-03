“Costruire, conoscere e condividere”: sabato 15 marzo incontro al centro culturale saviglianese

Si intitola “Costruire, conoscere e condividere” l'incontro in programma per sabato 15 marzo, dalle 9 alle 12.30, al centro culturale saviglianese.

Il tavolo di lavoro rientra nell'ambito della rete educativa in fase di costruzione, il Coordinamento pedagogico territoriale, che vede coinvolti 14 Comuni del territorio e Savigliano capofila.

«Lavoriamo in sinergia con l'Università di Torino, in particolare con il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione proprio per dar vita ad una rete educativa 0-6 anni di tutti i servizi all'infanzia, sia pubblici che privati» dicono dal Municipio.

La riunione di sabato è dunque rivolta ad addetti ai lavori, insegnanti ed educatori di tutti i servizi 0-6 anni del territorio saviglianese.