Cuneo, al teatro Toselli "Na gabia 'd mat" dei Camulà di Giaveno

La rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata dall’associazione Teatrando Millennium, continua con la commedia “Na gabia ‘d mat” dei Camulà di Giaveno che andrà in scena sabato 22 marzo .

Battista Barotti, ricco allevatore di “crin” di Montafia, nonché “sindico” dell’omonima cittadina, giunge a Torino accompagnato dalla moglie Carolina e dalla figliastra Roseta, in visita al nipote Eugenio, studente in medicina con specializzazione in “psichiatria”, il quale per spillare soldi allo zio, gli ha fatto credere di possedere una clinica con alcuni “pazzi” in cura, ma che in realtà spaccia come tale, la “Pensione Paradiso” in cui abita, popolata dai suoi stravaganti ospiti.

Cosicchè, il malcapitato “barba Batista”, visitando la “pensione”, rimasto improvvisamente solo, credendo di essere proprio in un manicomio e di avere a che fare con dei veri “pazzi”, per assecondare le loro bizzarre manie sarà coinvolto, suo malgrado, in un delirio di situazioni rocambolesche, surreali e tragicomiche, fino a giungere all’ineccepibile resa dei conti.

La rassegna continuerà con i prossimi spettacoli: il 29 marzo J’amis del Borgh di Moncalieri con “Le pillole d’Ercole” e la serata finale con le premiazioni avrà ospiti Gli amici del teatro di Beinette con la commedia “L'hai falo per amour”.

Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice biglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti, ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni.

Acquisto biglietti direttamente al botteghino a partire dalle ore 20 e per chi lo gradisse c’è la possibilità di anticipare la prenotazione con contatto whatsapp o telefonico al 347 8738733.