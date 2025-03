All'eroporto di Levaldigi per andare a Casablanca, restano chiusi in ascensore: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi 22 marzo all'aeroporto di Levaldigi, dove alcuni passeggeri, pronti a partire dallo scalo con il volo delle 17.05 diretto a Casablanca, sono rimasti chiusi nell'ascensore dopo essere saliti al primo piano dell'edificio.

Sul posto la squadra dei volontari di Fossano, che li ha liberati.

I vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, pur presenti, non sono infatti potuti intervenire, essendo impegnati in pista per garantire la sicurezza della fase di decollo. Necessario, quindi, far intervenire un'altra squadra.