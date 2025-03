Cinque nuovi alberi nel giardino delle scuole di Sanfrè

Cinque nuovi alberi nel giardino della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Sanfrè, parte dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Bosco: sono stati piantati ieri, venerdì 21 marzo, per festeggiare in modo concreto l’arrivo della primavera.

Alla cerimonia hanno partecipato tutte le classi con le relative insegnanti, creando un momento importante di condivisione. Sono stati gli stessi ragazzi a prendere in mano pale e badili per preparare il terreno e le buche necessarie a ospitare le essenze.

A dar loro una mano il sindaco di Sanfrè, Giuseppe Barberis, e l’assessore alla Scuola Silvia Vanni in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, che ha fornito le piante.

"Sarete voi a farle crescere – ha detto il sindaco -. Le mettiamo a dimora oggi, primo giorno di primavera, ma accompagneranno voi e tutti gli altri bambini, bambine, ragazzi e ragazze che faranno qui un importante tratto del loro percorso di vita".

La festa ha avuto anche una valenza didattica: due alunne hanno raccontato il mito di Persefone, rapita dal dio dei morti Ade, che solo sei mesi l’anno le permette di tornare sulla Terra, proprio a partire dal 21 marzo, quando rifiorisce la primavera.

Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino: "Il rispetto della natura e le attività all’aperto costituiscono un elemento fondante della nostra azione educativa: oltre a progetti e spazi già operativi come la yurta nel cortile del plesso di Sommariva, lo spazio didattico dell’Aula Flora a Sanfrè e le gare sportive in diversi periodi dell’anno, anche l’arricchimento del giardino dello stesso plesso di Sanfrè contribuisce a migliorare l’ambiente di apprendimento e ad aumentare in ragazzi e ragazze la consapevolezza di quanto sia importante tutelare e curare il territorio".