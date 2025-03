Kia EV3: il futuro della mobilità è qui insieme a Radio Alba

La mobilità elettrica non è più un'idea del futuro: è il presente, e la nuova Kia EV3 lo dimostra perfettamente. Con un design avveniristico, tecnologie all'avanguardia e un'autonomia sorprendente, questo SUV compatto 100% elettrico rappresenta un passo avanti nella direzione di un mondo più sostenibile e connesso.

Uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici è sempre stato l'autonomia. La Kia EV3, però, ribalta il concetto, offrendo un'ampia capacità di percorrenza con una singola ricarica. Grazie alle batterie di ultima generazione e all'ottimizzazione dei consumi, i viaggi quotidiani e le lunghe percorrenze diventano più semplici e senza pensieri.

Di tutto ciò è stato testimone Claudio Rosso, editore di Radio Alba, che grazie alla concessionaria di Cuneo Kia Vento, ha avuto la possibilità di provare per una settimana la Kia EV3. Federica Monte, consulente commerciale di flotte aziendali di Kia Vento, lo ha incontrato per raccogliere il suo feedback.

“Non avevo mai guidato un’auto elettrica ed è stata una bellissima sensazione” ha esordito Claudio Rosso “... la EV3 è talmente silenziosa che sembra di essere su una nuvoletta. Ho utilizzato la ricarica casalinga ed è bastato pochissimo tempo per imparare e abituarmi. Poi, avendo l’auto un’ottima autonomia, è stato tutto ancora più semplice. Ho percorso in tutto circa 700 chilometri e non è stato necessario ricaricarla ogni giorno. Anche le prestazioni di guida sono state molto piacevoli e ho apprezzato il comfort e la tecnologia. Senza dubbio consiglierei la Kia EV3”.

Scegliere un’auto elettrica come la Kia EV3 significa ridurre le emissioni di CO2, abbattere i costi di gestione e contribuire a un'aria più pulita nelle nostre città.

Kia EV3 non è solo un'auto, ma un simbolo del cambiamento. Un'opportunità per riscrivere il concetto di mobilità e migliorare la qualità della vita. Con il suo mix di innovazione, design e sostenibilità, questa vettura dimostra che il futuro della mobilità è già qui, ed è elettrico.

