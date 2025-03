Il Liceo De Amicis di Cuneo ponte tra territorio e università

Il Liceo De Amicis di Cuneo ponte tra territorio ed università con la didattica orientativa per le classi quarte e quinte: il 28 marzo la scuola ha organizzato con i rappresentanti d’istituto Giulia Ranieri, Arianna Mondino, Sara Chirio, Tommaso Degiovanni e con i rappresentanti della consulta Anita Castellino e Erik Mariotto, coordinati dalla vicepreside Patrizia Combale, una significativa assemblea d’istituto nel salone della provincia, dedicata all’orientamento in uscita e alla didattica orientativa.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti delle università come Scienze Infermieristiche, Medicina, Tecnici di radiologia e professioni sanitarie, coordinati dal dott. Matteo Ghibaudo, di Giurisprudenza con relatore il dott. Nikolay Vinai della sede di Cuneo e due ex alunni dell’indirizzo economico sociale, Alessio Collidà e Giovanni Lingua rispettivamente per Giurisprudenza e Economia; a seguire una ex alunna del Liceo linguistico, Alessia Monteleone per la facoltà di Lingue Straniere.

Sono intervenuti anche i rappresentanti di BNI la Granda, un gruppo di professionisti e imprenditori, coordinati dall’avvocato Barbara Giolitti che collaborano con il liceo de Amicis nelle attività di didattica orientativa per le classi terze, quarte e quinte. La facoltà di psicologia era rappresentata da un ex alunno dell’indirizzo delle Scienze Umane: Davide Ferraciolo.

“Lo scopo di questo confronto e dibattito, dice la prof.ssa Patrizia Combale, docente orientatrice che coordina 23 docenti tutor della scuola, ed il dirigente scolastico Carlo Garavagno -, è quello di orientare la transizione degli studenti dal mondo della scuola superiore al percorso universitario. L’iniziativa, frutto di una collaborazione sinergica tra istituto e territorio, si propone di fornire agli studenti strumenti utili per una scelta consapevole del percorso di studi e per la costruzione del proprio progetto di vita. Ringraziamo tutti gli enti intervenuti e gli studenti che si sono impegnati per l’organizzazione dell’evento”.

Durante l’assemblea, i rappresentanti delle università hanno illustrato i vari corsi di laurea, le modalità di ammissione e le opportunità di carriera, offrendo una panoramica aggiornata sul sistema universitario nazionale e internazionale.



Gli ex alunni, ora impegnati in diversi settori professionali, hanno condiviso le proprie esperienze personali, sottolineando l’importanza di un’adeguata preparazione e della passione per il proprio ambito di studio. Le testimonianze hanno rappresentato un prezioso spunto di riflessione per gli studenti, incoraggiandoli a valutare attentamente le proprie inclinazioni e a pianificare il proprio futuro con determinazione e responsabilità.



“L’obiettivo di questa assemblea – concludono la prof. Patrizia Combale ed i rappresentanti d’Istituto-, è stato quello di creare un momento di confronto diretto tra il mondo accademico e la nostra realtà scolastica. Crediamo fermamente che il dialogo con università ed ex alunni possa motivare i ragazzi, offrendo loro una visione chiara e realistica delle opportunità future.”



L’evento ha inoltre previsto sessioni interattive, durante le quali gli studenti hanno potuto porre domande e ricevere consigli personalizzati, contribuendo a rendere l’assemblea uno spazio di apprendimento dinamico e partecipativo.



Questa iniziativa, inserita nell’ambito della didattica orientativa, conferma l’impegno del Liceo De Amicis nel promuovere un’educazione che guardi al futuro, offrendo strumenti concreti per affrontare il passaggio dalla scuola superiore al mondo universitario. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e territorio, che rafforza il legame tra formazione e opportunità di crescita personale e professionale.