Boves, un successo la Festa delle Leve 2025: oltre 550 in sfilata per le vie del paese

A Boves Pasquetta fa rima, ogni anno, con “Festa delle Leve”. E così è stato anche nella giornata di ieri (lunedì 21 aprile), quando proprio in occasione del Lunedì dell’Angelo 2025 si sono riuniti per festeggiare i rappresentanti delle annate che terminano per 0 e per 5.

Un’occasione di festa sempre molto attesa nel paese ai piedi della Bisalta e che ha visto la partecipazione di oltre 550 persone: tra queste il centenario Pietro Moriondo e i 54 iscritti quindicenni, al debutto nell’evento.

La giornata è iniziata al mattino, con la tradizionale sfilata per il paese assieme alla banda musicale Silvio Pellico. Alle 11, poi, la Messa. Quindi la foto ricordo per le varie leve e il resto della festa.

La Festa delle Leve di quest’anno ha avuto anche un risvolto sociale perché come gadget – tradizionale segno distintivo, diverso ogni anno – si sono utilizzate le gru di origami realizzate dai bambini e dai ragazzi delle scuole nell’ambito del progetto Comunale fatto per ricordare la piccola Sadako Sadaki, una delle vittime di Hiroshima.