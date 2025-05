Razze autoctone, Bergesio (Lega): "Dal Governo sostegno concreto alle nostre eccellenze zootecniche"

"Un impegno preso e mantenuto con il territorio e con i nostri allevatori. I due regimi di aiuto per il settore bovino da carne, con un occhio di riguardo alle nostre preziose razze autoctone, rappresentano un sostegno importante per le nostre aziende".

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta l'avvio delle domande ad Agea per i contributi destinati al sostegno delle carni identitarie italiane.



Il Senatore Bergesio ricorda l'emendamento presentato, insieme alla Lega, proprio a sostegno delle razze bovine autoctone: "Abbiamo posto l’accento sulla necessità di valorizzare e tutelare un patrimonio zootecnico unico, espressione della nostra storia e della nostra biodiversità. Oggi, grazie a questo intervento, si concretizza un sostegno specifico per allevatori che con passione e dedizione preservano razze come la Piemontese, la Marchigiana, la Chianina, la Podolica, la Sardo Bruna e la Sarda".



I due regimi di aiuto, con una dotazione complessiva di 14,5 milioni di euro, prevedono un sostegno specifico per le razze autoctone italiane: con un fondo da 10 milioni di euro, questo regime riconosce un contributo per i capi iscritti al libro genealogico al 31 dicembre 2024, con un aiuto che può arrivare fino a 100 euro per Unità di Bestiame Adulto.

Per i bovini da carne iscritti ai libri genealogici, con un budget di 4,5 milioni di euro, l’intervento è rivolto agli allevatori con capi nati nel 2024 e allevati in Italia per almeno 184 giorni, con un premio unitario massimo concedibile di 150 euro per UBA. È importante sottolineare che questo regime include anche le razze autoctone, rendendo i due aiuti cumulabili.



"Questo doppio binario di sostegno è fondamentale - spiega il parlamentare, responsabile settore Agricoltura della Lega-. Da un lato, premiamo chi custodisce la ricchezza genetica delle nostre razze autoctone, valorizzando un patrimonio italiano inestimabile. Dall'altro, incentiviamo la qualità della produzione di carne italiana in generale, sostenendo gli allevatori che investono nella selezione e nella crescita dei capi".



Le domande potranno essere presentate ad Agea dal 15 maggio al 15 giugno 2025 e ogni allevatore riceverà una domanda precompilata tramite il proprio Centro di Assistenza Agricola.



"Questo è un segnale tangibile dell'attenzione del Governo e della Lega verso il mondo agricolo e zootecnico - conclude il Senatore Bergesio-. Continueremo a lavorare per sostenere le nostre eccellenze, per valorizzare il lavoro degli allevatori e per garantire un futuro prospero a un settore così importante per la nostra economia e la nostra identità".